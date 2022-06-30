Bilişkişi başvuruları sonuçları açıklandı

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvurularına ilişkin incelemeler tamamlanmış olup, başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 S.K 'un 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki "Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer." hükmü uyarınca değerlendirilmiştir.

Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir

Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bilirkişilik bölge kurulumuzca veya bilirkişilik bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır. Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talepleri kabul edilenler) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://trabzonbbk.adalet.gov.tr/2022-yili-bilirkisilik-basvurulari-kabul-kismen-kabulkismen-red-red-edilenler-yenileme-basvur

Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://sakaryabbk.adalet.gov.tr/2022-yili-bilirkisilik-basvurulari-kabul-ve-ret-edilenler-ile-yenileme-basvurusunda-bulunmayanlar-ve

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://gaziantepbbk.adalet.gov.tr/2022_yili_bilirkisilik_basvuru_sonuclari

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://ankarabbk.adalet.gov.tr/1

Kayseri Bilirkişilik Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://kayseribbk.adalet.gov.tr/2022-yili-bilirkisilik-basvurulari-kabul-kismen-kabulkismen-red-red-edilenler-yenileme-basvur

Samsun Bölge Kurulu Başvuru Sonuçları İçin https://samsunbbk.adalet.gov.tr/2022-yili-bilirkisilik-basvurulari-kabul-kismen-kabul-red-edilenler-ve-yemine-iliskin-duyuru

Diğer Bölgelerin Başvuru Sonuçları hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor

Sonuçmları takip etmek için Tıklayınız