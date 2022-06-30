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Kovid-19 için mesleğine dönen Aydınlı hemşire, ikinci üniversitesini birincilikle bitirdi

Hayalini kurduğu sinema sektörü için mesleğini bırakarak İletişim Fakültesine giren, Kovid-19 sürecinde ise tekrar mesleğine dönen hemşire Songül Akgül, Radyo Televizyon Sinema Bölümünü birincilikle bitirdi- Songül Akgül:- "Pandemi süreci okulla birleşince ikisini bir götürmek çok zordu. Çoğu kez uykusuz geldim derslere"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 11:28
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Kovid-19 için mesleğine dönen Aydınlı hemşire, ikinci üniversitesini birincilikle bitirdi

Aydın'da hemşirelik yapan Songül Akgül, Kovid-19 sürecindeki yoğun mesai sürecine rağmen ikinci üniversitesi olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Songül Akgül (32), Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde çalıştığı 2016 yılında sinema sektörüne atılma hayallerini gerçekleştirmek için Kırgızistan Manas Üniversitesinde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazandı.

Hemşirelikten istifa ederek bu ülkede 2 yıl eğitim alan Akgül, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesine geçiş yaptı.

Kovid-19 döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları gören Akgül, 2020 yılında istifa ettiği mesleğine Aydın Devlet Hastanesinde geri döndü.

Hastanenin Kovid-19 servisinde salgına karşı mücadele veren Akgül, yoğun geçen mesai sürecine karşın derslerini ihmal etmedi.

Bölümünü birinci, iletişim fakültesini ise ikinci olarak bitiren Akgül, üniversitede düzenlenen törenle diplomasını ve ödülünü aldı.

- "Çok isteyince oluyor"

Akgül, gazetecilere sürecin kendisi için zor geçtiğini ama başardığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sonunda istediğimi aldım. Birincilikle bitirdim okulumu. Pandemi döneminin bir zorluğu vardı. Pandemi süreci okulla birleşince ikisini bir götürmek çok zordu. Çoğu kez uykusuz geldim derslere. Ama bir şeyi çok isteyince oluyor." dedi.

Kısa film çekmeye hazırlandıklarını dile getiren Akgül, lösemili bir annenin dramını anlatan senaryo üzerinde çalıştıklarını, insanların hayatına sadece hastanede değil çektiği filmlerle de dokunmak istediğini söyledi.

Bu bölümde eğitim almasının hemşireliğe de faydası olduğunu vurgulayan Akgül, şunları anlattı:

"Farklı bir bölümle ilgilenmek, farklı alanlarda kendi yeteneklerimizi ortaya çıkarmak bizi motive ettikçe biz de hastaları motive ediyoruz. Ben bunun faydasını çok gördüm. Özellikle bu bölümü okumaya başladıktan sonra hastalarla iletişimim daha farklı oldu. Onlarla daha rahat anlaşabiliyorum. Birincilik plaketimi ve diplomamı babama ithaf ediyorum. 'Bu yaştan sonra tekrar okuyamazsın' demişti ama bölüm birincisi oldum. O yüzden mutluyum."

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