E-ticaret düzenlemesiyle sektörde tekelleşmeye son verilecek

Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Ankara'da bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
Bakan Koca: Ankara'da bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Asgari ücrette işçi tarafı teklifini iletti: 6 bin 391 lira
Asgari ücrette işçi tarafı teklifini iletti: 6 bin 391 lira
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Türkşeker 195 personel alacak
Türkşeker 195 personel alacak
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
LGS'den tam puan alan Muhammet, hayalindeki mesleği açıkladı
LGS'den tam puan alan Muhammet, hayalindeki mesleği açıkladı
Vergi Müfettişleri Derneği: Özlük haklarında adalet istiyoruz!
Vergi Müfettişleri Derneği: Özlük haklarında adalet istiyoruz!
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı?
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Bilirkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Bilirkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret zammında karar günü
Asgari ücret zammında karar günü
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

E-ticaret düzenlemesiyle sektörde tekelleşmeye son verilecek

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ile e-ticaret sektöründe rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetlerin engellenmesi, çok oyunculu bir yapının tesisi ve sektörün sağlık şekilde büyümesi amaçlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 11:59
Yazdır
E-ticaret düzenlemesiyle sektörde tekelleşmeye son verilecek

- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile e-ticaret sektöründeki tekelleşmeye son verilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünyada ve Türkiye'de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaret, Kovid-19 salgınıyla rekor seviyelere ulaştı.

E-ticaretin mevcut durumunda, e-ticaret pazar yerleri önemli bir satış kanalı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de 2019'da yüzde 9,8 olan e-ticaretin genel ticarete oranı, yaklaşık iki katına çıkarak 2021'de yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Gelecek dönemde bu oranın daha da artması bekleniyor.

2021'de perakende e-ticaret hacmi 234 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturdu. Bu oran da her geçen gün artma eğilimi gösteriyor.

2020'de 256 milyon 861 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı, 2021'de yüzde 88'lik artışla 484 milyon 347'ye ulaştı. Bu işletmelerin 472 milyon 604'ü, elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyette bulunuyor.

İşletmelerin e-ticaret pazar yerlerine göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 74'ünün yalnızca bir, yüzde 12'sinin iki, yüzde 6'sının üç ve yüzde 3'ünün dört ve üzeri pazar yerinde satış yaptığı görülüyor. Sektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşması hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine olan bağımlılığını artırıyor ve birtakım sorunları gündeme getiriyor.

E-ticaret pazar yerlerinde aracılık hizmeti sunulan işletmelerin büyük bölümünü, mikro ve küçük işletmeler oluşturuyor ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların söz konusu işletmeler karşısında asimetrik pazarlık gücü bulunuyor. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, bu gücü kullanarak haksız ve adil olmayan uygulamalarda bulunabiliyor.

-Yeni aracı hizmet sağlayıcıların dahil olmasını zorlaştırıyor

E-ticaret faaliyetleri incelendiğinde, elektronik ticaret pazar yerleri açısından piyasada bir yoğunlaşma söz konusu. Yoğun bir reklam sürecini de içeren agresif büyüme stratejileri uygulayarak büyük ölçekli hale gelen e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, sahip oldukları ağ etkileri ve ölçek ekonomilerinden faydalanarak pazardaki konumlarını daha da güçlendiriyor, pazarlık gücü, tüketici tercihlerini belirleme yeteneği ve hizmet sağlayıcılar üzerindeki kontrol imkanlarıyla e-ticaret sektörüne yeni aracı hizmet sağlayıcıların dahil olmasını zorlaştırıyor.

Söz konusu işletmeler e-ticaretin tamamlayıcı sektörleri olarak görülebilecek lojistik, kargo ve ödeme hizmetleri gibi sektörlerde de söz sahibi oluyor ve e-ticaret pazar yerlerine olan bağımlılığı ve yoğunlaşmayı daha da artırıyor. Artan bağımlılık, uzun dönemde fiyatların yükselmesine, sunulan ürünlerin kalite ve çeşitliğinin azalmasına, hizmetlerin tekdüzeleşmesine ve inovasyonun azalmasına neden olabiliyor.

Diğer taraftan başta ABD olmak üzere, dünya genelinde kamu otoriteleri, piyasa aksaklıklarının önüne geçmek, adil ve şeffaf ticari koşulları tesis etmek ve rekabeti koruyucu tedbirleri alarak gerek platform içi gerek platformlar arası dengeyi gözetmek amacıyla mevzuat çalışmaları yürütüyor.

- Rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetler engellenecek

Bu kapsamda sektörde rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetlerin engellenmesi, e-ticarette çok oyunculu bir yapının tesis edilmesi ve e-ticaretin sağlık bir şekilde büyümesi amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlandı.

KAPAT [X]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, "birden fazla oyuncunun pazarda yarışabileceği bir sistemin kurulmasını, adil ve rekabetçi bir ortamın oluşmasını hedefleyen düzenleme" olarak tanımladığı kanun teklifiyle, tüm e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getirilecek.

E-ticaret pazar yerlerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri önlenecek ve hukuka aykırı içerikler ile e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarınca herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınmayacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya e-ticaret hizmet sağlayıcının olumlu irade beyanını almadan bunların tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunmayacak.

-E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak

Kanun teklifi ile net işlem hacmi 10 milyar lira üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getiriliyor.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek.

Satıcılar, kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek. Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak.

Net işlem hacmi 30 milyar lira ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.

Net işlem hacmi 60 milyar lira ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerinde cüzdan benzeri elektronik para kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere sınırlamalar getirilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç, kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak.

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanması engellenecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yeni aldıkları ev mezarı oldu! Ümraniye'de tapu cinayeti
Yeni aldıkları ev mezarı oldu! Ümraniye'de tapu cinayeti
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
Türkşeker 195 personel alacak
Türkşeker 195 personel alacak
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altını gördü
Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altını gördü
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bu Habere Tepkiniz

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

https://www.tarhanserenity.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=memurlara_ozel
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında jüri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli bir karar verdi!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

İbrahim Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.