Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatı süren binada merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 11:45
Cankurtaran Mahallesi Alparslan Caddesi'nde iki katlı müstakil evin inşaatında çalışan Abdullah Komkeser (59), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.
Ağır yaralanan Komkeser, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız