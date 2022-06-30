İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Taraflar arasındaki görüşmeler tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ



Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.

Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

İLK TOPLANTI DÜN YAPILDI



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk toplantısını yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Asgari ücretli için işverenin ödediği SGK primi 750 lira tutarında.

İşveren, bunun yarısının devlet tarafından karşılanması; kalan yarısının da maaşa yansıtılması halinde asgari ücretin net 5 bin 375 liraya çıkacağı yönünde bir hesabı masaya getirmiş durumda.