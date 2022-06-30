Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 12:46
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araçta bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız