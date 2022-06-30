Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında sona doğru
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında sona doğru
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Bilişkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Bilişkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret zammında karar günü
Asgari ücret zammında karar günü
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı
En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı
Bakan Özer: Şartlar ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit eğitim veriyoruz
Bakan Özer: Şartlar ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit eğitim veriyoruz
CTE'den 'mahkumların parasıyla yatırım' haberlerine yalanlama
CTE'den 'mahkumların parasıyla yatırım' haberlerine yalanlama
Eskişehir ve İzmir'den sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Eskişehir ve İzmir'den sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Meclis tatile giriyor: Sosyal medya düzenlemesi ekime bırakıldı
Meclis tatile giriyor: Sosyal medya düzenlemesi ekime bırakıldı
Sayıştay'ın 5 yeni üyesi belirlendi
Sayıştay'ın 5 yeni üyesi belirlendi
Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Bir daha hekimlik yapmayacağım
Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Bir daha hekimlik yapmayacağım
Motorine 84 kuruş indirim geldi
Motorine 84 kuruş indirim geldi
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 12:46
Yazdır
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçta bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Anneanne- torunun ölümüne neden olmuştu; daha önce de aracı alkollü kullanmış
Anneanne- torunun ölümüne neden olmuştu; daha önce de aracı alkollü kullanmış
Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü
Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü
Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı
Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı
Kıyıköy Belediyesindeki 'rüşvet' iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı
Kıyıköy Belediyesindeki 'rüşvet' iddiasına ilişkin davada tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı
Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
ABD Reyhanlı saldırısı talimatını veren zanlıyı iade etti
ABD Reyhanlı saldırısı talimatını veren zanlıyı iade etti

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde eş durumu sorunu böyle mi çözülecek?

Üniversitelerde eş durumu sorunu böyle mi çözülecek?

Üniversitelerdeki eş durumu sorunu yetkili konumda olanlara işlemiyor, kişiye özel ilanlarla çözülüyor.
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

https://www.tarhanserenity.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=memurlara_ozel
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında jüri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli bir karar verdi!
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu"
Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

İbrahim Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.