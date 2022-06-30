Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi

Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.