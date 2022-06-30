Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Haziran 2022 13:07
Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız