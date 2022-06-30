YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ne bu yıl 114 üniversiteden 1074 başvuru aldıklarını, 84 üniversitenin 384 bayrak almaya hak kazandığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulunca Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni YÖK Başkanlığında düzenlendi.

Özvar, buradaki konuşmasında, erişilebilirliğin "herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi" olarak tanımlandığını ifade etti.

YÖK olarak önem verdikleri konuların başında yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" başlığı adı altında yürütülen çalışmaların geldiğini belirten Özvar, yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının örgün öğretim ve açık öğretim olmak üzere 8,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Özvar, YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeyindeki öğrencilerin sayısının 50 bin civarında olduğunu, bu sayının yükseköğretim sistemindeki öğrencilerin yaklaşık binde 6'sını teşkil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil, toplam 50 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Üniversitelerimizdeki engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek, buna göre önlem almak, bu öğrencilerimize ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevleri arasında bulunmaktadır. YÖK olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz."

Üniversitelerin bünyelerinde koordinatörlükler kurarak yıl içerisinde erişilebilirliğe önem veren çalışmalar yürüttüklerini ve mekan erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede önemli gelişmeler kaydettiklerini vurgulayan Erol Özvar, eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması adına daha fazla gayret göstermek istediklerini söyledi.

Özvar, engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına da destek olmak, gerekli uyarlamaların, altyapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek için 2018'den bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri verildiğine dikkati çekti.

Engelsiz Üniversite Ödüllerinin, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" olmak üzere iki alanda verildiğini anlatan YÖK Başkanı Erol Özvar, Engelsiz Üniversite Bayraklarının "Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)", "Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)", "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)" olmak üzere üç kategoriye ayrıldığını kaydetti.

Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelere ise Engelsiz Program Nişanı verildiğini belirten Özvar, Engelsiz Üniversite Ödülleri için başvuru yapan tüm üniversiteleri, duyarlılıkları ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 114 üniversitemizden toplam 1074 başvuru yapıldı. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazanmıştır. Bu bayraklardan 226'sı mekanda erişilebilirliğe verilen 'turuncu bayrak', 105'i eğitimde erişilebilirliğe verilen 'yeşil bayrak' ve 53'ü de sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen 'mavi bayrak' olmuştur. 12 üniversiteye toplam 43 Program Nişanı verilmiştir."

Erol Özvar, en çok bayrak alan üniversitelerin, 29 bayrakla Aksaray Üniversitesi, 27 bayrakla Sakarya Üniversitesi, 21 bayrakla Mersin Üniversitesi olduğunu açıkladı.

"Engelsiz Program Nişanı" alan ilk 3 üniversitenin ise 8 nişan ile Ege Üniversitesi, 7 nişan ile Dokuz Eylül Üniversitesi, 5 nişan ile Başkent Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi olduğunu bildiren Özvar, ödül alan üniversiteleri kutladı.

Programa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Çamsarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu katıldı.