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Erdoğan, NATO liderlerine 'terörün gerçek yüzü' videosu izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki terörizm konulu oturumda liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu izletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 15:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen "terörizm" konulu oturuma katıldı. Burada Erdoğan tarafından liderlere "NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli" başlıklı video izletildi.

PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen videoda, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi.

Videoda, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerine bazı ülkelerin müsamaha gösterdiğine ve bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.

Türkiye'de 40 binden fazla kişinin terörizm nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan videoda, "Stratejik ve çalkantılı bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı, terör örgütlerince sürekli olarak hedef alındı. Son 40 yılda Türkiye, PKK'nın yurt içindeki terör tehdidini yok etti, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattı ve son olarak FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde darbecileri etkisiz hale getirerek zafer kazandı. Terör saldırılarında on binlerce vatandaşı şehit edilen ve ülkenin güvenliği ile istikrarının sağlanması için milyarlarca dolar harcamak zorunda kalan Türkiye, terörle mücadelede çok büyük bedeller ödedi." ifadeleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı.

- Avrupa'nın teröre karşı takındığı tutum da belgelerle gösterildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını anlamalı ve bunu akıldan çıkarmamalıyız." sözlerine de vurgu yapılan videoda, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye yönelen teröre karşı tutumlarına dikkat çekildi.

Fransa'nın başkenti Paris, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile İsveç'in Malmö ve Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki terör örgütü yandaşlarının gösterilerinin yer aldığı videoda, "Türkiye, teröre karşı kararlı şekilde mücadelesini sürdürürken NATO müttefikleri ne yazık ki Ankara'nın ulusal güvenlik endişelerine gözlerini kapadı. Birçok Avrupalı müttefik ise Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve Türk vatandaşlarının hayatlarını tehdit eden terör örgütü PKK ve iltisaklı gruplara doğrudan ya da dolaylı şekilde siyasi, finansal ve silah desteği vermeyi sürdürüyor." vurgusu yapıldı.

- ABD'nin PKK ve FETÖ'ye desteği

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye terörle mücadele maskesi altında para, eğitim ve silah desteğini sürdürdüğü belirtilen videoda, Pensilvanya'daki FETÖ kampının görüntüleri eşliğinde, "FETÖ lideri hala adeta hesap vermekten kaçıyor ve Pensilvanya'daki çiftliğinde yaşayarak, terör örgütüne talimatlar vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

- "Birlikte güçlüyüz ve birlikte terörü yenebiliriz" mesajı

Terör örgütlerinin dünya üzerinde giderek yükselişe geçmesi ve etkinliklerini artırmasının, NATO'nun terörün her türlüsüne ve terör eylemlerine karşı her zamankinden daha müteyakkız olmasını gerektirdiğinin altı çizilen videoda, "Dayanışma içinde olmak ve her üye ülkenin ulusal güvenlik kaygılarına saygı göstermek NATO'nun terörle mücadele girişimlerinin başarısı için kritik öneme sahipken bu aynı zamanda İttifak'ın, müşterek savunma, kriz yönetimi ve iş birlikçi güvenlik gibi terör görevlerinin yerine getirilmesine de katkı sunacak. Madrid Zirvesi'nde terörle mücadele gündemin üst sıralarında yer alırken üye ülkeler birbirine karşı olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlamalı ve terörün her türüne karşı mücadeleye tam destek vermeyi sürdürmeli. Birlikte güçlüyüz ve birlikte terörü yenebiliriz." mesajı verildi.

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