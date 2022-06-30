Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız
ABD Başkanı Biden; "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. (Türkiye'ye F-16 satışı) Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 16:12
NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmadan öne çıkan başlıklar:
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO daha fazla birlik içinde.
- İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım adımı tarihi bir karar.
- NATO üyelerinin çoğu savunma için GSYİH'larının yüzde 2'si taahhüdünü aşma yolunda.
- NATO, topraklarının her santimini savunacak.
- ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını duyurmak istiyor.
- Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil.
-(Türkiye'ye F-16 satışı) Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız