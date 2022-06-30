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Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi

Bursa'da blok mermer yüklü tırla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 16:19
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Anne ve oğlu aynı otomobilde can verdi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Orhaneli yolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhaneli'den Bursa istikametine seyreden blok mermer yüklü tır ile karşı istikametten seyreden Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken; içerisinde bulunan 67 yaşındaki Fatma Yılmaz ve oğlu Adnan Yılmaz sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan anne ve oğlunun hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Adnan Yılmaz'ın köy düğünlerinde seyyar çay ocağı kurup çay satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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