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Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 19:28
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Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Genel Kurulda

Görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinin birer yıl süreyle 72 yaşına kadar uzatılabileceğini söyleyerek "Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kurumsal yapısı bakımından adeta bir tür sabotaj." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı'nın, 5 yıl daha görevde kalabilmek için ordunun kurumsallığını feda etmemesi gerektiğini dile getiren Çıray, "Genelkurmay Başkanı, teklif kanunlaşsa bile istifa etmeli." dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumu eleştiren Çıray, "PKK'nın İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanınması yeni bir durum değil, önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi. Finlandiya ve İsveç NATO'ya girdikten sonra bu mekanizma işlemezse Türkiye hava alacak." değerlendirmesini yaptı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise TSK mensuplarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin önemli olduğunu belirterek, "Teklifin, bu açıdan ciddi bir ihtiyacı karşılayacağına inancımız tam." dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumun stratejik bir kazanım olduğunu belirten Vahapoğlu, "Bu memorandumu eleştirenlerin hangi mantıkla eleştirdiklerini anlamak mümkün değil. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasındaki ana hareket noktası, bu ülkelerin teröre verdiği destektir. Memorandumla İsveç ve Finlandiya'nın, devlet destekli terör yürüten uluslararası suç örgütü PKK'nın, FETÖ'nün ve DEAŞ'ın destekçisi olduğu kayıt altına alındı." ifadelerini kullandı.

- "Askerlerin sendika hakkı olmalı"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Bedelli askerliğin batan ekonomi için bir can simidi telakki edilmesi doğru değil." dedi.

Askerlerin sendika hakkı olması gerektiğini dile getiren Bülbül, "Askerler, bu hakkı kullanarak biraz olsun demokratik yapıya, hak ve özgürlükler sürecine dahil olacak. Bu olmuyorsa orduevlerinde çalışan emekçilerin sendika hakkı olmalı." diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinin 72'ye kadar uzatılmasına imkan verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Söz konusu uzatım yetkisinin hangi nesnel kriterlere göre yapılacağını soran Ceylan, "Partili bir Cumhurbaşkanı'nın olduğunu unutmayın. Kendi dünya görüşünden olan bir Genelkurmay Başkanı'nın sadakat ve biat kabiliyeti mi karar vermede etkili olacak? Görev süresi uzatılan bir Genelkurmay Başkanı ile uzatılmayan açısından durum ne olacak? 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız doktor raporu olmadan noterde arabasını dahi satamazken biz niye yaş sınırını 72'ye çıkarmaya çalışıyoruz?" değerlendirmelerinde bulundu.

- "Orduya fitne sokmuş oluruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kanun teklifinin, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinin birer yıl süreyle 72'ye kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilmesini öngören maddesini eleştirdi.

TSK'nın komuta kademesini aşağılayan bir düzenleme yapıldığını savunan Altay, "Bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanı'na, Genelkurmay Başkanı'na güvendiğimiz kadar güvenmiyorsak orduya fitne sokmuş oluruz. Benim Kara Kuvvetlerim de Genelkurmay Başkanı kadar kıymetli, görevin gerektirdiği niteliklere sahiptir. Bu, Genelkurmay Başkanı dışındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıymetli komuta ve kurmay kadrosunu aşağılamaktır." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçlarıyla kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun dinamik yapısı esas alınarak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

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Düzenleme ile harekat ve yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verileceğini belirten Özen, "Teklifle yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yaklaşık 550 bin yükümlünün bu hizmetten faydalanabilmeleri için düzenleme yapılacak, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizli askerlik kapsamından çıkarılan vatandaşlarımızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacak." bilgisini paylaştı.

Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanırken birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

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