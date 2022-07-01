Türkiye nükleer enerjide sınıf atlayacak: 570 bin ton 'nadir' cevher işlenecek



Bor üretiminde tarihi zirveyi yakalayan Türkiye, nadir toprak elementlerinde devrim gibi bir adım atmaya hazırlanıyor. İleri teknoloji ürünlerde vazgeçilmez olan nadir toprak elementlerini işleyecek ilk tesis, üretim için gün sayıyor. Seneye Eskişehir'de üretime başlayacak tesiste pek çok alanda kullanılan nadir toprak elementleri işlenecek. Elektrikli otomobil başta olmak üzere bataryalar, nadir elementler, enerji depolama sistemlerinden, uydu haberleşmesine kadar pek çok önemli alanlarda kullanılacak. Bu tesiste yıllık 570 bin ton cevher işlenecek.

KATMA DEĞERLİ UÇ ÜRÜN İHRACI YAPILACAK

Türkiye, Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak katma değerli ara-uç ürün üreterek ihracat gerçekleştiren ve dışa bağımlılığı azaltan bir ülke olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Türkiye'de bulunan madenler katma değerli uç ürün olarak ihraç edilecek. Bu kapsamda ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesindeki temel bileşen olan nadir toprak elementlerinin üretimi yapılacak.

İŞLEME TESİSİ ESKİŞEHİR'DE

Rezerv miktarı açısından Çin'deki 800 milyon tonluk rezerve sahip cevher sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası olan Eskişehir Beylikova sahasında üretim tesisi kurulacak. Önümüzdeki yıl faaliyete başlayacak olan tesiste, nadir toprak elementleri işlenecek. İlk etapta bin 200 ton cevherin işleneceği tesisle beraber yıllık 570 bin ton cevher işleyerek, 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretilecek.

SAFLAŞTIRILDIĞINDA TONUNUN DEĞERİ 200 BİN DOLARA ÇIKIYOR

Ayrıştırılmadan kullanıldığında elde edilen gelirin düşük olduğu nadir toprak elementleri yüzde 99'un üzerinde saflaştırıldığında tonunun değeri 200 bin dolara kadar çıkıyor. Türkiye'de florit, barit, NTE, uranyum ve toryum içeren 13 farklı nadir toprak elementi bulunuyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Yumuşak ve kolay şekillendirilebilen yapıya sahip nadir toprak elementleri; uzay teknolojisi, havacılık, yüksek enerji fiziği alanlarında, nükleer santrallerde, ayrıca kimyasal işlemlere dayalı endüstriyel ürün elde edilmesinde kullanılacak. Fiber optik, tıpta görüntüleme, lazer, sensör, uydu haberleşme, akıllı füzeler, yönlendirme sistemleri, X-ray görüntüleme, optik camlar, süper alaşımlar, yakıt hücreleri, bataryalar, katalizörler, petrol ve doğal gaz sondaj kuyuları, enerji depolama sistemleri, rüzgar türbinlerinin motor ve jeneratörleri, elektrikli otomobil gibi pek çok alanda nadir toprak elementleri kullanılacak.

Nur Banu Aras

