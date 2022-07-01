LGS'de başarı katlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavın sonuçları açıklandı. 8'inci sınıf öğrencileri için başvuruların otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. LGS değerlendirme raporunda dikkat çeken ayrıntılar vardı.

48 ŞEHİRDEN ŞAMPİYON ÇIKTI

Geçen sene yapılan LGS'de 36 ilden 97 öğrenci 500 tam tam puan alırken bu sene şampiyon sayısı iki kat arttı. 48 farklı şehirde 193 öğrenci bütün soruları doğru cevapladı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

5 YILDIR KIZLAR ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular 2018, 2019, 2020 ve 2021'deki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki bütün alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı. İlkokul mezunu bir anne babanın çocuğu ile lisansüstü eğitim almış anne babanın çocuğu arasında 123 puanlık bir fark var. Ebeveyni ne kadar başarılıysa öğrenci de o kadar başarılı. Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda yabancı dil hariç bütün testlerde ortalamalarda yüzde 2-18 arasında bir yükseliş var. Yüksek puanlarda hareketlenme buradan kaynaklanıyor. İşte son iki senenin ortalaması:

MAHMMUT ÖZAY