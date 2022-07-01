Artvin'de heyelan! Yoldan geçen tırlar zarar gördü ölü ve yaralılar var
ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Temmuz 2022 08:47
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan parçalar tırların üzerine düştü. Bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor, yol ulaşıma kapandı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa-Hopa karayolunda dağlık bölgeden geçen tırlar bir anda dev kaya parçalarının altında kaldı.
Yol iki yönlü trafiğe kapatılırken, heyelan riskinin devam ettiği bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız