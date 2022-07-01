Temassız ödeme limiti arttı
Temassız ödemelerde limitler artırıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak düzenleme ile temassız ödeme limiti 750 liraya yükseldi
Kaynak : TRT
Eklenme : 01 Temmuz 2022 10:27
Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limitleri artırıldı.
Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi.
Limit artışı bugünden itibaren geçerli...
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız