Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 10:41
Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız