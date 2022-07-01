Asgari ücrette sona gelindi, bugün 3. toplantı gerçekleşecek

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün net rakam ortaya çıkıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez biraraya gelecek ve rakamı belirleyecek. Yeni Asgari Ücret 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak. Bu konudaki karar da bugün resmi gazetede yayınlandı.

Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücreti komisyon değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Açıklama da İstanbul'da yapılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti duyuracağı basın açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un de olması bekleniyor.

Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Resmi gazetede yayınlandı

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.