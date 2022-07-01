Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenen önerge hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sadece elektrik motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde özel tüketim vergisi matta 700 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 10'a düşürerek Türkiye'deki üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yüzde 10 ÖTV için getirilen 160 kilovat sınırına da değinen Elitaş, "Türkiye'deki üretilen aracın yaklaşık 155 ve ya 158 kilovat olacağıyla ilgili orada bir sınır koyuyoruz. Yerli üretime bir korumacılık getirilen düzenleme" değerlendirmesini yaptı.