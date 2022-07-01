Dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 16,6987'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 16,7180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 17,4790'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 düşüşle 20,2480'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 105'in hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 1,0450 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Açıklanan verilerin de resesyon endişelerini destekleyerek dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de inşaat harcamaları verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.