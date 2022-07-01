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MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı, Disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere yol göstermek üzere "Milli Eğitim Bakanlığı Teori ve Uygulama Disiplin Rejimi" kitabını yayımladı ve tüm ilgili birimlere dağıtmaya başladı.

Eklenme : 01 Temmuz 2022 11:13
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MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı

Disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere yol göstermek üzere MEB Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEORİ VE UYGULAMADA DİSİPLİN REJİMİ" kitabı yayımlandı.

Bakanlık bünyesinde yürütülen disiplin soruşturması ve ön inceleme sürecine yönelik işlem prosedürlerinde uygulama birliğini sağlamak, usul ve esas yönünden sapmaları önlemek; disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere yol göstermek amacı ile Başkanlıkça hazırlanan "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEORİ VE UYGULAMADA DİSİPLİN REJİMİ" kitabı yayımlandı.

Kitap dört ana bölüm üzerine oluşturuldu.

  • Bazı Kavramlar ve Memur Suçları,
  • Disiplin Hukuku Kapsamındaki Memur Suçları ve Cezalar ile Disiplin Soruşturması Süreci,
  • Ceza Hukukuna Göre Memur Suçları ve Ön İnceleme Süreci,
  • Belge Örnekleri,

Konu İçerikleri Tablo, Şema ve Şekillerle Desteklendi
Tüm aktörlerin görev ve yetkileri, ödev ve sorumluluklar, personel istihdam şekilleri, ceza türleri, disiplin soruşturması süreçleri vb. konular daha kolay anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi açısından tablo, şema ve şekillerle ifade edildi.

Örnekler Üzerinden Açıklamalar Yapıldı ve Belge Örneklerine Yer Verildi

Kitapta; disiplin hukuku süreci teorik ve uygulama boyutuyla ele alındı, gerek soruşturmacıların gerekse yetkili makam, merci ve kurulların görev yetki ve sorumlulukları ile tereddütte düşülen konular mevzuat, yargı kararları ve örnekler üzerinden açıklandı, inceleme soruşturma ve ön inceleme sürecinde kullanılacak belge örneklerine yer verildi.

Karekod (QR Kod) Okutma Yöntemiyle Örnek Belgelere Ulaşım Kolaylığı Sağlandı

Kitabın dördüncü bölümünde yer alan belge örneklerinin elektronik ortamda düzenlenebilir (Microsoft Word) formatlarına karekod okutma yöntemiyle ulaşım imkanı sağlandı.

Dağıtımına Başlandı

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli disiplin amirlerine, izin vermeye yetkili mercilere, yöneticilere, soruşturmacı ve ön incelemecilere kitap dağıtımına 28 Haziran 2022 Salı günü itibariyle başlandı. Dağıtım işlemleri merkezde Başkanlık, taşrada ise İl Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları tarafından koordine ediliyor

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