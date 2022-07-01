Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde Müslüm D, hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden vatandaşlara bıçakla saldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli, bir evin bahçesindeki müştemilata saklandı. Bahçeye giren ekipler, müştemilatın kapısını açtığı sırada Müslüm D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bunun üzerine bir polis memuru, şüpheliyi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Müslüm D'nin, şizofreni hastası olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 38 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan polis memurunun, emniyetteki işlemleri sürüyor.