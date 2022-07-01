Sinop'ta anne ve babasını darbeden kişi tutuklandı
Sinop'un Dikmen ilçesinde, anne ve babasını darbeden zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 12:36
Kanlıçay köyünde yaşayan Fatma (78) ve eşi Kemal B. (72) ile oğulları Y.B. arasında para istemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından anne ve babasını darbeden Y.B, daha sonra evden ayrıldı. Yaşlı çift, komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız