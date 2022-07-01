İTO yıllık fiyat artışını açıkladı: Yüzde 94

İstanbul'da haziran ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,03, toptan fiyatlar ise yüzde 8,17 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 8,17 artış kaydetti.

2021 Haziran ayına göre 2022 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 94,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,98 olarak gerçekleşti.

- Sektörel bazda değişim oranları

Haziran ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,16, konut harcamalarında yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,55, gıda harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,57, giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,52 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06, mensucat grubunda yüzde 6,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,52 artış, madenler grubunda ise yüzde 1,00 azalış görüldü.