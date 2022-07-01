Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı olduğu belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.