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'Biz vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen illerde yapılan çalışmalara ilişkin, "Biz vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz, takip ediyoruz. Bu afetin de üstesinden milletimizle birlikte geleceğiz, milletimiz müsterih olsunlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 14:32
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'Biz vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz'

Selin yaşandığı Karabük'ün Yenice ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum, Tır köyünde yıkılan evleri ve bir köprüyü inceledi.

Bakan Kurum, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 gündür Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlar nedeniyle 6 ilde sel nedeniyle gerek ilçelerde, gerek köylerde gerekse köylere ulaşan yollarda hasar meydana geldiğini hatırlattı.

"Hamdolsun ki metrekareye 150 kilogram yağış düşen bu selde, bu afette erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı dere güzergahındaki alanlardan uzaklaştırdık." diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Can ve mal güvenliklerini teminat altına alacak çalışmaları, illerimizde valiliklerimizin, AFAD'ın koordinasyonu çerçevesinde yapmış olduk ve ilk andan itibaren de 6 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakan arkadaşlarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, belediyelerimiz, milletvekillerimiz sahada bilfiil vatandaşımızın yaralarını sarmak için 7 gün 24 saat anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun acil alınması gereken tüm tedbirleri alma noktasında adımlarımız attık. Bu çerçevede 6 ilimizde, 6 bin personel 1770 araçla ekipmanla gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse iş makineleriyle bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık ve inşallah etki alanındaki tüm köylerimizde, yine köylerimize giden altyapıların hasarların giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da anbean sürdürüyoruz."

- "Kastamonu'nun tamamına içme suyu verilmeye başlandı"

Bakan Kurum, vatandaşların gıda, barınma, içme suyuna ilişkin ihtiyaçlarını da illerde kurdukları koordinasyon merkezleri vasıtasıyla çözdüklerini belirterek, "Kalıcı imalatları yürütüyoruz. Dün itibarıyla Düzce'mizde içme suyu sorunu vardı. İçme suyuyla alakalı sorunu da İller Bankamız ve belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek, hızlı bir şekilde giderdi. Kastamonu merkez, yine aynı şekildeydi, yüzde 40'ı, 50'ye yakını içme suyundan faydalanamıyordu. Ona ilişkin de adımlarımız attık ve kalıcı sorunları artık çözme sürecine girmiş olduk. Burada da Kastamonu'nun tamamına içme suyu veriliyor, içme suyu an itibarıyla verilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla selden etkilenen 7 ile, 47 milyon lira acil ödenek gönderildiğini kaydeder Kurum, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde giderildiğini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarına değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1007 binada, hasar tespit çalışmaları yapıldı ve toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi, 37 bina, 75 bağımsız bölüm gerek arkamızda Karabük Yenice'de olduğu gibi dere güzergahı üzerinde, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yine yıkık olarak tespit edildi. Karabük geneline baktığımızda da burada 14 konutun, yine 8 ahırımızın, depomuzun afete maruz alan içerisinde, dere güzergahı içerisinde kaldığının ve bu çerçevede de bir kısmının ağır hasarlı, bir kısmının da yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hızlı bir şekilde gerek Eskipazar'da gerek Yenice'mizde gerek şu an bulunduğumuz köyümüzdeki konutlarımıza ilişkin, vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız. Eşya yardımlarını, kira yardımlarını yapmak suretiyle aynı daha önceki afetlerde olduğu gibi Rize'de, Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'ta, Antalya'da, Muğla'daki evlerimizi nasıl hızlı bir şekilde yaptıysak, aynı bu sel afetinde de hasar gören evlerimizi, gerek Kastamonu'da İlişi'nde gerek Karabük'teki, mahallerimizde, ilçelerimizde evlerimizi gerek TOKİ başkanlığı elimizle gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız ve vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Biz vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz, takip ediyoruz. Bu afetin de üstesinden milletimizle birlikte geleceğiz, milletimiz müsterih olsunlar. Hemen hemen gitmediğimiz alan, köy kalmadı. Her alana arkadaşlarımız ulaştılar ve bu çerçevede hem vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını hem de kalıcı ihtiyaçlarını gideriyoruz."

Bakan Kurum, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri illeri ile çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı valilikler ve belediyelere gerekli uyarıların yapıldığını anlattı.

Gerekli tedbirlerin alınması için ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Kurum, 6 gündür sahada çalışan bütün kurumların isimlerini sayarak, ekiplere teşekkür etti.

Bakan Kurum, en kısa sürede yaraların sarılacağını vurgulayarak, bütün illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir gazetecinin Artvin'de yaşanan heyelanla ilgili bilgi sorması üzerine Bakan Kurum, heyelanda park halindeki tırda bulunan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bölgede AFAD ve Valilik koordinasyonunda gerekli her türlü çalışmanın yürütüldüğünü bildirdi.

Sağanağın birçok ilde etkili olduğuna işaret eden Bakan Kurum, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın doymuş durumda olduğunu, bu nedenle heyelan konusunda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Daha sonra Yenice ilçe merkezine geçen Kurum, cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

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