Acun Ilıcalı takımına, ilk Türk futbolcu transferini yaptı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 16:26
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız