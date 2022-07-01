'Altınız değil, topunuz bir olsanız Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefeti eleştirerek, "Onlar da Tayyip Bey ile yarışırlarsa onu yenemeyeceklerini, alt edemeyeceklerini görüyorlar. Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar." dedi.

Bozdağ, AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yargının hızlandırılması, adalete güvenin ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına yönelik çok sayıda adım attıklarını söyledi.

"Bizim işimiz milletimize eser üreterek hizmet etmektir." diyen Bozdağ, 20 yıldır bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 20 yıldır değiştirilemeyen iktidarının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılarının altında Türk milletinin desteğinin yer aldığını kaydetti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin lideri, dünya liderleri sıralamasında en saygın liderlerin başında gelmektedir. Türkiye'de de liderler arası değerlendirme yapıldığında, masaya baktığınızda 6 lider bir araya geliyor, yedincileri de masanın altında mı, üstünde mi belli değil, hepimiz bir Tayyip Erdoğan etmeyiz ancak bir araya gelirsek onun özgül ağırlığını tartabiliriz gibi bir yaklaşım var. Onlar da Tayyip Bey ile yarışırlarsa onu yenemeyeceklerini, alt edemeyeceklerini görüyorlar. Altımız bir olursak ancak bir Tayyip Erdoğan ederiz edasıyla masanın etrafında toplanmış bulunmaktadırlar. Altınız değil topunuz bir olsanız Tayyip Erdoğan'ı geçemeyeceksiniz, Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceksiniz."

Hak yoldan ve halkın yolundan ayrılmadan, istikametlerini bozmadan millete, devlete hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 20 yılda büyük değişimler yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin dağının, taşının şantiyeye döndüğünü aktaran Bozdağ, AK Parti'nin milleti eserleriyle selamladığını belirtti.

Sağlıkta, eğitim alanında ve ulaşım konusunda yapılanları anlatan Bakan Bozdağ, "2002'den önce bir kalp ameliyatı olmak için esnaf dükkanını, çiftçi traktörünü, hayvanını satar yine de ameliyata gücü yetmezdi. Şimdi bir kuruş para isteyen var mı? Bu Kılıçdaroğlu'ndan devraldık biz SSK'yı." diye konuştu.

- "Umut tacirliği yapıyorlar"

Adalet Bakanı Bozdağ, dünün sorunlarının bugünün Türkiye'sinde konuşulmadığını söyledi.

Başörtüsü yasağını AK Parti'nin kaldırdığını dile getiren Bakan Bozdağ, 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davasındaki süreci anlattı. Bekir Bozdağ, yasakları kaldıran, haklar ve eserler konusunda Türkiye'nin önünü açan adımlara imza attıklarına işaret etti.

Türkiye'nin IMF'nin kayyumluğu altında yönetilmesine son verdiklerinin altını çizen Bakan Bozdağ, ekonomide de büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda bir sıkıntı var. Geçmişte de oldu. Gemidesiniz, rüzgar esti gemi sallandı, kasırga oldu gemi sallandı. Gemi yürüyor ama geminin kaptanı işin başında. Biliyoruz ki usta bir kaptan. Nice fırtınadan, kasırgadan gemiyi her defasında kurtarmış bir kaptan var. Bugün Türkiye'nin kaptanı dünyanın en iyi kaptanıdır. Türkiye gemisini yine en güvenli şekilde sahile, selamete ulaştıracak bu kaptandır. Bugün her parti konuşuyor, geleceğe dair bir şey söylemiyorlar. 'Cek', 'cak' edebiyatı yapıyorlar. Nasıl yapacağını söylemiyor? Nasıl yapacağını söylerse halk vicdan terazisinde tartacak, 'Böyle olmaz' diyecek. Umut tacirliği yapıyorlar. Bugüne kadar bu millete verdikleri herhangi bir ümit yok, geleceğe dair verecekleri umut da yok. Yeni sözleri de yok. Hep eskiye dönerek geleceği inşa edeceklerini söylüyorlar."

Türkiye'nin yerli ve güçlü muhalefet açığı bulunduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, "Bu açığı 6'sı değil 7'si bir araya gelse bu kafayla kapatamazlar. Dünün türküsünü çağırarak dünün güneşiyle yarının gençlerini, insanlarını ısıtamayacaklarını hala anlamış değiller." dedi.

Bozdağ, Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere Cumhur İttifakı'nın "Dur" diyeceğini, emin adımlarla geleceğe yürümeye kimsenin engel olamayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililerle görüştü.