Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif Genel Kurulda

Genel Kurulda, e-ticarete ilişkin teklifin kanunlaşmasının ardından Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ek gösterge düzenlemesiyle MHP tarafından verilen sözlerin yerine geldiğini; başta kamu avukatları, öğretmenler, polisler, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar olmak üzere birçok kamu çalışanının umutla beklediği 3600 ek göstergeye kavuştuğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinde, 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak genel anlamda 600 puanlık artış yapıldığının altını çizen Kalaycı, "Kamu çalışanları için ek gösterge çok önemli. Ek gösterge bir taraftan memur maaşlarının bir unsuru olurken diğer taraftan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını doğrudan etkilemektedir." şeklinde konuştu.

- "Onlar Türk milletinin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim.' diyen kahramanlarıdır"

Kalaycı, ek göstergelerde yapılan artışın daha önce emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da aynen yansıtılacağını belirtti.

MHP olarak vatan ve millet savunmasında görev alan, terörle kararlı ve korkusuz mücadele veren güvenlik güçlerine ve Milli İstihbarat mensuplarına yönelik özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirici her düzenlemeye desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Türk milletinin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim.' diyen kahramanlarıdır. Kanun teklifi ile emniyet hizmetleri sınıfı için verilen ek göstergelerin yeterli olmadığı, konumları ile görev ve sorumluluklarını tam karşılamadığı görüşündeyiz. Başta il emniyet müdürlerimiz olmak üzere emniyet güçlerimizin ek göstergelerinin iyileştirilmesi için mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Bu bakımdan ek gösterge düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınarak bu süreçte tespit edilen tüm konuların yapılacak düzenlemelerle giderilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanına verilen yetki ile uygun görülen değişiklikler her zaman yapılabilecektir."

- "Geçim torbası değil, seçim torbası"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclisin 4 yıldır tek bir yapısal reform gerçekleştirmediğini ileri sürdü. Milletvekillerinin görevinin, milletin derdini çözmek olduğunu belirten Paylan, "AKP ve MHP iktidarı, maalesef hep palyatif tedbirlerle züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi bir oraya dönüyor bir buraya dönüyor. Her dönüşünde ise kırıyor, döküyor." dedi.

"Bu yasama döneminin son torba yasası da maalesef bir geçim torbası değil, seçim torbası." ifadesini kullanan Paylan, "Toplumun temel dertleri burada yok. Geçinemeyenlerin dertleri yok. Aç açıkta olanların dertleri yok. Sevgili vatandaşlar; sizin dertleriniz burada yok. Ne var? Maalesef palyatif adımlar var. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Yok. Kredi Yurtlar Kurumuna borçlu milyonlarca gencimizin derdini çözecek düzenleme var mı? Atanamayan öğretmenlerin derdini çözüyor mu? Bu torbada hiçbiri yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifle 35 kanun ve bir KHK'de değişiklik yapıldığını, ancak sorunun ana kaynağını kamu personel rejimi ile emeklilik sistemindeki ciddi problemlerin oluşturduğunu iddia etti.

Bir taraftan SGK'nin iflas ettiğini, diğer taraftan memurların geçinemediğini savunan Bekaroğlu, "Emekli maaşı giderek azalıyor, küçülüyor. Defalarca kamu personel rejimi sisteminde değişiklikler yapıldı. Her değişiklik olayı daha da kötü hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kamu personel rejiminde aylıkların az olması bir tarafa, emekliler ve çalışanlar arasında büyük bir dengesizliğin olduğunu öne süren Bekaroğlu, "Bir tarafta açlık sınırında kalan maaşlar, diğer tarafta birkaç yerden maaş aldığı söylenen kişiler. Bu kanun teklifinde bunu da ortadan kaldıracak herhangi bir düzenleme yok. Doktor 'Geçinemiyorum.' diyor, aynı sistemin içinde sağlık müdürü 40 bin lira maaş alıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yapılan iyileştirmelerin kaynağı ise Merkez Bankasının matbaalarıdır. Son zamanlarda sürekli para basılıyor. Dolayısıyla bu zam filan değil. Bir taraftan gelecek, öbür taraftan gidecek. Yapılan şey budur." diye konuştu.

- "Belirlenen oranları 40 puan artıralım"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, iktidarın "torba" tekliflerle TBMM'deki yasama kalitesini düşürdüğünü savundu.

AK Parti'nin 2018 yılı seçimlerinde vadettiği 3600 ek gösterge düzenlemesini, bugün TBMM gündemine taşıdığını söyleyen Tatlıoğlu, "AK Parti her zaman ve her zeminde olduğu gibi 3600 gösterge meselesinde de adaletin terazini bozmuştur, milletimizin menfaatine olan bu hayırlı işi dahi layığıyla gerçekleştirememiştir. Kanun teklifi bu haliyle kamu çalışanları arasında hakkaniyetsizlikler getirecek bir yapıya sahip." dedi.

Bu düzenlemeden yararlanmayı bekleyenlerin sadece yarısına bu hakkın tanınacağını, geri kalan kesime "göstermelik artışlar" verileceğini ileri süren Tatlıoğlu, "Teklifin 2. maddesinde 3600'den düşük ek göstergeliler için belirlenen oranları 40 puan artıralım. Artıralım ki bu kanun teklifindeki asıl amaç hasıl olsun, enflasyon altına ezilen emeklilerimiz rahat bir nefes alsın." diye konuştu.

Tatlıoğlu, "İktidarın, yandaş firmalara verdiği döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevirmesi gerektiğini" söyledi.

İktidarın izlediği dış politikayı eleştiren Tatlıoğlu, "Dün 'katil' dediklerimizle Cumhurbaşkanı'mızın sarmaş dolaş olması gerçekten bizi incitmektedir. 'Katil' lafının sahibi de sayın Cumhurbaşkanı'dır." ifadesini kullandı.

- "Eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Başkanlığına sunulduğunda toplam 58 madde olan teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ihdaslarla 66 madde olarak Meclis Genel Kuruluna geldiğini aktardı.

Yegin, "Her birimiz millet adına kuşkusuz, kusursuz işler yapmak ve eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz. Herkesin büyük bir hoşnutlukla kabul edeceği cümleler kurmak, metinler yazmak, düzenlemeler önermek isteriz. Ama hem insan olarak bizlerin hem imkan olarak kaynaklarımızın sınırı ve çerçevesi olabiliyor. Tam anlamıyla her meselede, her ayrıntıya çözüm üretilmeye çalışılsa da eksik kalan konular da olabiliyor. Tüm muhataplarıyla istişare ederek, öncesini sonrasını öğrenmeye gayret ederek, en iyisini bulmaya çalışarak, bazen de en mümkünü zorlayarak iyi bir teklif oluşturmanın çabası içerisinde olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Yegin, düzenlemenin içeriğine ve sağlayacağı imkanlara ilişkin bilgiler verdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.