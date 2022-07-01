Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif Genel Kurulda
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif Genel Kurulda
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
Temassız ödeme limiti arttı
Temassız ödeme limiti arttı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
Togg'dan şarj istasyonu ağı
Togg'dan şarj istasyonu ağı
Meteoroloji ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Haritalı
Meteoroloji ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Haritalı
Erdoğan: İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek
Erdoğan: İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek
Asgari ücrette ara zamma dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Asgari ücrette ara zamma dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
80 milyon dolarlık yatırımı sel vurdu: Tedarik sıkıntısı yaşanacak
80 milyon dolarlık yatırımı sel vurdu: Tedarik sıkıntısı yaşanacak
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler üçüncü toplantıda
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti
Merkez Bankası'ndan yeni adım: Döviz komisyon oranı arttı
Merkez Bankası'ndan yeni adım: Döviz komisyon oranı arttı
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif Genel Kurulda

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, ek gösterge ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifine ilişkin, "Tüm muhataplarıyla istişare ederek, öncesini sonrasını öğrenmeye gayret ederek, en iyisini bulmaya çalışarak, bazen de en mümkünü zorlayarak iyi bir teklif oluşturmanın çabası içerisinde olduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 18:02
Yazdır
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif Genel Kurulda

Genel Kurulda, e-ticarete ilişkin teklifin kanunlaşmasının ardından Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ek gösterge düzenlemesiyle MHP tarafından verilen sözlerin yerine geldiğini; başta kamu avukatları, öğretmenler, polisler, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar olmak üzere birçok kamu çalışanının umutla beklediği 3600 ek göstergeye kavuştuğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinde, 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak genel anlamda 600 puanlık artış yapıldığının altını çizen Kalaycı, "Kamu çalışanları için ek gösterge çok önemli. Ek gösterge bir taraftan memur maaşlarının bir unsuru olurken diğer taraftan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını doğrudan etkilemektedir." şeklinde konuştu.

- "Onlar Türk milletinin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim.' diyen kahramanlarıdır"

Kalaycı, ek göstergelerde yapılan artışın daha önce emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da aynen yansıtılacağını belirtti.

MHP olarak vatan ve millet savunmasında görev alan, terörle kararlı ve korkusuz mücadele veren güvenlik güçlerine ve Milli İstihbarat mensuplarına yönelik özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirici her düzenlemeye desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Türk milletinin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim.' diyen kahramanlarıdır. Kanun teklifi ile emniyet hizmetleri sınıfı için verilen ek göstergelerin yeterli olmadığı, konumları ile görev ve sorumluluklarını tam karşılamadığı görüşündeyiz. Başta il emniyet müdürlerimiz olmak üzere emniyet güçlerimizin ek göstergelerinin iyileştirilmesi için mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Bu bakımdan ek gösterge düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınarak bu süreçte tespit edilen tüm konuların yapılacak düzenlemelerle giderilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanına verilen yetki ile uygun görülen değişiklikler her zaman yapılabilecektir."

- "Geçim torbası değil, seçim torbası"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclisin 4 yıldır tek bir yapısal reform gerçekleştirmediğini ileri sürdü. Milletvekillerinin görevinin, milletin derdini çözmek olduğunu belirten Paylan, "AKP ve MHP iktidarı, maalesef hep palyatif tedbirlerle züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi bir oraya dönüyor bir buraya dönüyor. Her dönüşünde ise kırıyor, döküyor." dedi.

"Bu yasama döneminin son torba yasası da maalesef bir geçim torbası değil, seçim torbası." ifadesini kullanan Paylan, "Toplumun temel dertleri burada yok. Geçinemeyenlerin dertleri yok. Aç açıkta olanların dertleri yok. Sevgili vatandaşlar; sizin dertleriniz burada yok. Ne var? Maalesef palyatif adımlar var. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Yok. Kredi Yurtlar Kurumuna borçlu milyonlarca gencimizin derdini çözecek düzenleme var mı? Atanamayan öğretmenlerin derdini çözüyor mu? Bu torbada hiçbiri yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifle 35 kanun ve bir KHK'de değişiklik yapıldığını, ancak sorunun ana kaynağını kamu personel rejimi ile emeklilik sistemindeki ciddi problemlerin oluşturduğunu iddia etti.

Bir taraftan SGK'nin iflas ettiğini, diğer taraftan memurların geçinemediğini savunan Bekaroğlu, "Emekli maaşı giderek azalıyor, küçülüyor. Defalarca kamu personel rejimi sisteminde değişiklikler yapıldı. Her değişiklik olayı daha da kötü hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kamu personel rejiminde aylıkların az olması bir tarafa, emekliler ve çalışanlar arasında büyük bir dengesizliğin olduğunu öne süren Bekaroğlu, "Bir tarafta açlık sınırında kalan maaşlar, diğer tarafta birkaç yerden maaş aldığı söylenen kişiler. Bu kanun teklifinde bunu da ortadan kaldıracak herhangi bir düzenleme yok. Doktor 'Geçinemiyorum.' diyor, aynı sistemin içinde sağlık müdürü 40 bin lira maaş alıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yapılan iyileştirmelerin kaynağı ise Merkez Bankasının matbaalarıdır. Son zamanlarda sürekli para basılıyor. Dolayısıyla bu zam filan değil. Bir taraftan gelecek, öbür taraftan gidecek. Yapılan şey budur." diye konuştu.

- "Belirlenen oranları 40 puan artıralım"

KAPAT [X]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, iktidarın "torba" tekliflerle TBMM'deki yasama kalitesini düşürdüğünü savundu.

AK Parti'nin 2018 yılı seçimlerinde vadettiği 3600 ek gösterge düzenlemesini, bugün TBMM gündemine taşıdığını söyleyen Tatlıoğlu, "AK Parti her zaman ve her zeminde olduğu gibi 3600 gösterge meselesinde de adaletin terazini bozmuştur, milletimizin menfaatine olan bu hayırlı işi dahi layığıyla gerçekleştirememiştir. Kanun teklifi bu haliyle kamu çalışanları arasında hakkaniyetsizlikler getirecek bir yapıya sahip." dedi.

Bu düzenlemeden yararlanmayı bekleyenlerin sadece yarısına bu hakkın tanınacağını, geri kalan kesime "göstermelik artışlar" verileceğini ileri süren Tatlıoğlu, "Teklifin 2. maddesinde 3600'den düşük ek göstergeliler için belirlenen oranları 40 puan artıralım. Artıralım ki bu kanun teklifindeki asıl amaç hasıl olsun, enflasyon altına ezilen emeklilerimiz rahat bir nefes alsın." diye konuştu.

Tatlıoğlu, "İktidarın, yandaş firmalara verdiği döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevirmesi gerektiğini" söyledi.

İktidarın izlediği dış politikayı eleştiren Tatlıoğlu, "Dün 'katil' dediklerimizle Cumhurbaşkanı'mızın sarmaş dolaş olması gerçekten bizi incitmektedir. 'Katil' lafının sahibi de sayın Cumhurbaşkanı'dır." ifadesini kullandı.

- "Eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Başkanlığına sunulduğunda toplam 58 madde olan teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ihdaslarla 66 madde olarak Meclis Genel Kuruluna geldiğini aktardı.

Yegin, "Her birimiz millet adına kuşkusuz, kusursuz işler yapmak ve eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz. Herkesin büyük bir hoşnutlukla kabul edeceği cümleler kurmak, metinler yazmak, düzenlemeler önermek isteriz. Ama hem insan olarak bizlerin hem imkan olarak kaynaklarımızın sınırı ve çerçevesi olabiliyor. Tam anlamıyla her meselede, her ayrıntıya çözüm üretilmeye çalışılsa da eksik kalan konular da olabiliyor. Tüm muhataplarıyla istişare ederek, öncesini sonrasını öğrenmeye gayret ederek, en iyisini bulmaya çalışarak, bazen de en mümkünü zorlayarak iyi bir teklif oluşturmanın çabası içerisinde olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Yegin, düzenlemenin içeriğine ve sağlayacağı imkanlara ilişkin bilgiler verdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sezen cinayetinde mahkemeden ders gibi gerekçeli karar
Sezen cinayetinde mahkemeden ders gibi gerekçeli karar
E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

Bu Habere Tepkiniz

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Kurban kardeşle yakınlaşıyor

Kurban kardeşle yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Ünlü ismin ev sahibiyle başı dertte!

Ünlü ismin ev sahibiyle başı dertte!

2018 yılında Beşiktaş'ta bir daire kiralayan Burcu Güneş, 2021 yılında kontrat süresinin bitmesine 8 ay kala ev sahibinin talebi üzerine evden çıktı. Ancak Güneş'i bu iyi niyeti başına dert oldu.
Advertisement