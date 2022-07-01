Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama, tefecilik iddiası, suç üstlenme, tehdit ile silah ticareti yapmak" suçlarından kentte 20 ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 6 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, değişik ebatlarda 218 fişek ve farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.