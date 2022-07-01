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18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Müzekart GNS

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 20:54
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18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Müzekart GNS

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptı.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en kalabalık, en dinamik ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Genç nüfusumuz tek başına, dünyadaki 208 ülkenin 143'ünün genel nüfusundan fazla bir sayıya tekabül ediyor. Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da gençlerimiz apayrı bir seviyede. Çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle, cesaretleriyle, ferasetleriyle, dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimleriyle gençlerimiz, başka ülkelerdeki akranlarına örnek oluyor, onlara yol gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Gençlere her alanda destek olmayı görev addettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"En doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye 17 milyon gencimizin her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Onların sporda, sanatta, eğitimde, teknolojide, girişimcilikte, pek çok alanda ortaya koyduğu başarılar, bizler için övünç kaynağı. Bugüne kadar gençlerimiz için üretmeyi en büyük hizmet, gençler kendilerini yarınlara hazırlarken tüm imkanlarla onlara destek olmayı en büyük görev olarak addettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yılda, sosyal politikaların ön sırasına gençleri koyduk. Çünkü gençler güçlü olursa, Türkiye güçlü olur, gençler iddialı olursa, Türkiye iddialı olur. Bunu çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımızı bu anlayışla hayata geçiriyoruz."

- "Dünyanın en büyük öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik"

Bakan Kasapoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye'yi öğrenci yurdu bakımından dünyanın en iyi altyapısına sahip ülkesi haline getirdiklerini söyledi.

Öğrenci yurdu sayısının her geçen gün arttığını aktaran Kasapoğlu, "Dünyanın en büyük öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik. 81 il, 251 ilçede hizmet veren 800'e yakın öğrenci yurdumuzdan yılda 750 bin öğrenci istifade ediyor. Yurt sayımıza, yatak kapasitemize her geçen gün yeni yatırımlar ekleniyor. Yine dünyanın devlet eliyle verilen en kapsamlı burs ve öğrenim desteği kredisini hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık. Doğup büyüdüğü şehir hangisi olursa olsun, sosyo-ekonomik imkanları hangi düzeyde olursa olsun, arzu eden herkese üniversite kapılarını ardına kadar açtık. Gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer almasını, fikirlerinin ve düşüncelerinin politika yaklaşımlarına, kurumların işleyişine ve tüm konulara direkt olarak etki etmesini temin ettik. Sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif olarak gençlerimizin gelişimi için adeta bir seferberlik yürüttük." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik yatırımlarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir yanında 409 Gençlik Merkezi hizmete açtık. Üniversitelerde, liselerde ve mahallelerde 324 Genç Ofis hayata geçirdik. Deniz ve doğa kampları başlığı altında 43 adet Gençlik Kampı inşa ettik. Bu imkanlardan bugüne dek milyonlarca gencimiz istifade etti. 81 ilimizi, köylerine, mahallelerine kadar sarmaladık, 10 bine yakın spor tesisini 85 milyonun tamamının hizmetine sunduk. Ülkemizi baştan aşağı sahalarla, kortlarla, salonlarla, pistlerle, havuzlarla, stadyumlarla donattık. Proje desteklerimizle bugüne kadar toplamda 5 bin 114 projeye 331 milyon 312 bin lira destek sağladık. Rakamlar yüksek, yatırımlar fazla ama gençlere olan sevgimiz bu sayılardan çok daha büyük. Gençler için mesaimiz hiç bitmedi. Bakanlığımızın ışıkları hiç sönmedi."

- "Genç arkadaşlarımıza 'Genç Ne Sever?' diye sorduk"

Sürdürülebilir hizmet, verimli çalışma prensibiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gece gündüz 'Gençler için daha başka ne yapabiliriz, onlara hangi alanlarda daha fazla destek olabiliriz.' diye gayret içerisindeyiz." dedi.

Gençlerin süreçlere dahil edilmesi ve onların ihtiyaç ile taleplerinin doğru belirlenmesi için yol haritası belirlediklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 1 yılda 1,3 milyon gencimizin görüşüne başvurarak 20 farklı araştırma yaptık. Gerek araştırmalarda, gerek yüz yüze görüşmelerimizde genç arkadaşlarımıza 'Genç Ne Sever?' diye sorduk. Bugün bir arada olmamıza vesile olan bu projeyi meydana getirirken de 'Genç Ne Sever?' sorusuna verilen cevapları ön plana aldık. 'Genç Ne Sever' ismi, gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye eden bir marka olma mottosuyla hayata geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ilgi alanlarına göre hediyeler verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

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"Kültür-sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor seven gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler içinse turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak bu başlıklarda 81 ilde düzenlenen etkinlikler için belirlenen sayıda biletleri çekilişlerle gençlerimize hediye edeceğiz. Her kültürel aktivitenin, seyahat edilen her yeni yerin ve okunan her bir kitabın insana farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz. 'gencnesever.com' adresi üzerinden 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimiz arzu ettikleri etkinlik için rahatlıkla başvuru yapabilecekler. Web sitesi yakın zaman önce faaliyete başladı ve şu ana kadar 45 bin gencimiz bu fırsatlardan istifade etti. 'gencnesever.com' bugünkü tanıtımla birlikte daha yoğun ve daha aktif bir süreç içerisine giriyor."

Gençleri internet sitesini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirmeye davet eden Kasapoğlu, özel sektör ile sivil toplum örgütlerini de gençlere özel destekleyici bütçeler ayırmaya ve gençlerin kültür, sanat, spor ve seyahat gibi faaliyetlerde daha fazla yer almalarını desteklemeye çağırdı.

- "Müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz"

Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyledi.

Kartların "gencnesever.com" internet sitesinden alınabileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül'de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı, gençlere seslenerek, şöyle devam etti:

"Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden 'gençnesever.com' adresine girin ve ücretsiz Müzekart GNS'nizi hemen alın. Gezdiğiniz şehirlerdeki müzeleri ziyaret edin. Anadolu topraklarının eşsiz tarihini ve kültürünü görerek, yaşayarak öğrenin. Gezmek insanın ruhunu dinlendirir, zekasını geliştirir. Unutmayın her şehirde gün batımı aynı gibi görünse de esasında birbirinden farklıdır. Her şehre ay ışığı farklı yansır. Detayları görmek, dünyayı, insanı, toplumu ve kültürü en güçlü şekilde anlamak, tanımak, keşfetmek için seyahat edin. Doya doya gezin, görün, eğlenin sevgili gençler. Bakanlığımız, tüm imkanlarıyla yol arkadaşınız olacak, yanınızda olacak. Mümkün olan en fazla noktaya ayak izlerinizi bırakmanız için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz. Her alanda, her konuda, 7 gün 24 saat sizlerle birlikteyiz ve birlikte olmayı sürdüreceğiz."

Kasapoğlu, "Müzekart GNS" çalışmasına destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve bu çalışmaların gençlerle buluşmasında emek ortaya koyan herkese teşekkür etti.

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