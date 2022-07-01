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Bakan Soylu: Selden etkilenenlere gerekli desteği ve yardımı yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen illerde yapılan çalışmalara ilişkin, "Afet bölgesi çerçevesinde inşallah vatandaşımıza, etkilenenlere gerek tarım, gerek yollar, gerek iş yerleri, gerek evler olsun her birine gerekli desteği ve yardımı ortaya koyacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 21:42
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Bakan Soylu: Selden etkilenenlere gerekli desteği ve yardımı yapacağız

Soylu, Karabük'ün Yenice ilçesine gelerek selden hasar gören Şeker Kanyonu'ndaki çöken yolda, Tır köyünde yıkılan köprü ve evlerde inceleme yaptı, afetzedelerin sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçe merkezine gelen Soylu, burada esnaf ziyareti yaptı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgelerine giderek devletin bütün birimleriyle problemleri çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakan Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız afette metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağmur yağdı, bu yönetilebilir bir mesele değil. Mesela Düzce Gölyaka'yı, Akçakoca'yı görmediniz. Düzce'de yaklaşık 21 bin dönüm ekili arazi suların altında. Bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çabayı göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Soylu, bakanların afet bölgelerinde olduğunu aktararak, atması gereken adımları da burada bir vesileyle planladıklarını söyledi.

Son iki yılda 65 bin afet evinin 45 binini bitirdiklerini ve teslim ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Kolay bir iş değil. Bitmeyen kısmı da son bir yılda olan kısmı. Onlar da yakın bir zaman içerisinde yapılacak inşallah. Biz emrinize amadeyiz. İki yerde kaybımız var. Düzce ve Kastamonu Küre'de. İnşallah onlara da yakın bir zamanda ulaşmak nasip eder. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama hepinize söylemek isterim; Türkiye afet bölgesidir. Bir taraftan sel, bir taraftan orman yangınları, bir taraftan ev yangınları, bunların hepsini yaşıyoruz. Onun için tedbirleri en üst düzeyde almak gerekiyor. Deprem, çığ var. Bu ülkenin her bir bölgesinde kendine ait birtakım afetler var. Biz boş mu duruyoruz? Hayır. 81 vilayetimizde İl Afet Risk Azaltma Planları yaptık. Şu anda Türkiye'de her yerde afet tatbikatları yapıyoruz. Erken uyarı sistemi yaptık. Onun için hep birlikte bu afetlerin ortaya koyduğu zararları telafi edeceğiz, vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da."

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 vilayette "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Afet bölgesi çerçevesinde inşallah vatandaşımıza, etkilenenlere gerek tarım, gerek yollar, gerek iş yerleri, gerek evler olsun her birine gerekli desteği ve yardımı ortaya koyacağız. İkinci gün dolmadan, hiçbir şey görmeden sadece evleri su basan vatandaşlarımıza 3 bin, iş yerleri su basan vatandaşlarımıza da 5 bin az çok... Daha sonra zarar tazmini ne olduğu belirli olacak ona göre de onlara destek ve katkı koyacağız. Yani vatandaşın yanında olan bir devlet var. Eksik ve aksağı olmayan Cenab-ı Allah'tır ama gerek niyetimizle hem fiili olarak hem de niyet olarak gece gündüz vatandaşın yanındayız, halkımızla birlikteyiz. Onların derdine bir vesileyle çare olmaya çalışıyoruz."

Afetler yaşandığında "Nerede bu devlet?" diye sorulduğunu belirten Soylu, "Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. 'Nerede bu devlet.' dedirtmiyoruz çünkü vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var belki de. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin. Allah bizi darda koymasın inşallah. Cumhurbaşkanımızın selamları, muhabbetleri, sevgileri geçmiş olsun dilekleri var. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Almanya'dan gelen gurbetçi Abdullah İnam ile de sohbet eden Bakan Soylu, İnam'a Almanya'da meydana gelen selde devletin yaklaşımıyla Türkiye'de meydana gelen selde devletin yaklaşımını kıyaslattı.

Düğünü olan polis memuru Ali Altınok ve Gamze Altınok ile karşılaşan Soylu, çifte mutluluklar diledi.

Soylu, daha sonra il merkezine geçerek Vali Fuat Gürel'in oğlunun da yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden Salih ve eşi Behiye Portakal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'ya, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri eşlik etti.

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