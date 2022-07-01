Kastamonu'daki sel felaketi Göktürk-1 Uydusu'nda

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" denildi.