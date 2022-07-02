Kaçak geçiş cezalarına yüzde 75 indirim geliyor

TBMM gündemindeki torba teklif ile köprü ve otoyollardaki kaçak geçişlerdeki katlamalı cezalara yeni kademelendirme gelirken, bu kapsamdaki önceki cezalara oranla yaklaşık yüzde 75 indirim uygulanacak. Yeni uygulamanın kapsamına, yasanın yürürlüğünden önceki kaçak geçişler de dahil edildi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt yeni uygulama ile ilgili olarak "Daha önce tebligat gittiği zaman trafik cezaları gibi erken ödemede yüzde 25 indirim vardı.

Burada biz, ilk bir ay içinde öderseniz ceza oranını yüzde 75 gibi ciddi bir oranda indiriyoruz" bilgisini verdi. İskurt, devlet otoyollarında kaçak geçiş oranın yüzde 6,9, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise yüzde 7,8 olduğunu kaydetti. Enver İskurt, kaçak geçişlerle ilgili olarak yapılan tebligatlardan sonra yüzde 80 oranında geri dönüş olduğu ve ödeme yapıldığını da söyledi.