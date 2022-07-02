Yabancı öğrencide hedef 500 bin

Ülkemize bölge ülkelerden çok, Avrupa'dan ise az öğrenci geliyor. Hedef uluslararası öğrenci sayısının yanında öğrenci başına geliri de artırmak.

Geçtiğimiz gün buluşan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) toplantısında da bu konu masaya yatırıldı. İşte öne çıkan açıklamalar:

> HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: 30 bin seviyesinde olan yabancı öğrenci sayısını geçtiğimiz yıl itibarıyla 250 bin seviyesine çıkarmayı başardık. İngiltere her yıl eğitim ihracatından 12,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Yılda 20 milyar dolar eğitim ihracatı gerçekleştiren Avustralya için eğitim 3. en önemli ihracat kalemi. 2025'te eğitim ihracatının ulaşacağı büyüklük 300 milyar dolar olarak ön görülüyor. Bu pastadan daha fazla pay almalıyız. Sorunlarımıza objektif yaklaşırsak yılda 500 bin öğrenci hedefini kolayca yakalarız.

> Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan: Ülkemizin ismi bir yerlere taşınıyorsa buradan mezun olan öğrenciler sayesinde oluyor. Bu alana odaklanmamız ve ilk 10'da yer alan ülkemizi ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den sonra 5. sıraya taşımamız gerekli.

> Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Fatih Aydın: Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. Amacımız sadece öğrenci sayısını artırmak değil öğrenci başına geliri de artırmalıyız.

MAHMUT ÖZAY