Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı!

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
İşte yeni asgari ücretle değişenler
İşte yeni asgari ücretle değişenler
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
Temassız ödeme limiti arttı
Temassız ödeme limiti arttı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı!

Tek yumurta ikizi Erkan Yiğit ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin işgal eden darbecilere karşı koyan Volkan Yiğit, darbecilerin attığı bomba sonucu gazi olurken, ikizi ise şehit düştü. Gazi Yiğit, "O güne ait ilk aklıma gelen ve hiç aklımdan çıkmayan şey, uçağın attığı bomba, kulak çınlaması ve gözümün kararması, ardından ikizimi aramam. Keşke bende şehit olsaydım.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Temmuz 2022 08:25
Yazdır
Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için ikizi Erkan Yiğit ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Volkan Yiğit, darbeci pilotların attığı bomba sonrası gazi olurken ikizi Erkan Yiğit ise şehit düştü. Gazi Yiğit, "Sabah namazını yan yana kıldık. Eşine, 'Hakkını helal et, ölmek var dönmek yok' dedikten sonra şehit oldu. İnsanlar o gün bankamatik kuyruklarında beklerken biz vatanımıza sahip çıktık, tek derdimiz vatanımızdı" ifadelerini kullandı. O kara geceyi sürekli hatırladığını dile getiren Volkan Yiğit yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "15 Temmuz gecesi televizyonlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. İkizim Erkan Yiğit'i aradım. Açmadı telefonu. Ardından annemi aradım Erkan'ı sordum, uyuduğunu söyledi. 'Anne Erkan'ı uyandır, darbe girişimi var. Biz dışarı çıkıyoruz arkadaşlarla darbeye direnmek için, Erkan'ı uyandır o da gelsin' dedim. Daha sonra Erkan'ı da aldım ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gittik."

BURASI DÜŞERSE TÜRKİYE DÜŞER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gider gitmez zırhlı aracın içinden sivil halka ateş açıldığını ve o ateş sonrası 2 sivilin şehit olduğunu kaydeden Yiğit, "Onu görünce kamyonun içindeki askerleri alarak Külliye'nin polislerine teslim ettik. Sabah ezanı okundu. Bir Özel Harekatçı yanımıza geldi ve 'Allah rızası için buraları terk etmeyin. Burası düşerse Türkiye düşer. Eğer ben ölürsem silahım size helaldir, burayı koruyun' dedi. Biz de 'Abi ölene kadar buradayız, bir yere gitmiyoruz' dedik ve jet üzerimizden uçarken ilk bombasını jandarmaya, oradan manevra yaparak yol üstünde ki biz sivil vatandaşları vurdu. Atılan o bomba ile ikizim Erkan Yiğit şehit oldu, ben de omzuma gelen şarapnel parçası sonucu gazi oldum" dedi.

35 YILDIR AYRILMAMIŞTIK

İkizi Erkan Yiğit ile 15 Temmuz gününe kadar bir an olsun ayrılmadıklarını söyleyen Volkan Yiğit, "Bizim gezmemiz de, düğünümüz de bir oldu, askere de beraber gittik, çocuklarımız bile aynı anda doğdu. Hiç ayrılmamıştık 35 yıldır ama 15 Temmuz bizi ayırdı" ifadelerini kullandı.

KEŞKE ERKAN'I UYANDIRMASAYDIM DEMEDİM

"Annemi arayıp keşke Erkan'ı uykusundan kaldırmasaydım dediğim bir an olmadı" diyen Volkan Yiğit, "Keşke ben de o gece şehit olsaydım. O şehitliğe koştu, ben de gaziliğe. Ölmek var dönmek yok dedik, buradayız dedik. Marketi açmaya bile gitmedik. Sabah 5'te marketi açıyorduk, 6.30 da ikizim şehit oldu. Yarın yine darbe girişimi olsa ve öleceğimi bilsem darbeye karşı koymak için gözümü kırpmadan yine giderim. İyi ki o gün biz gittik. Biz engel olmasaydık o zaman bizim çocuklarımız daha kötü bir yaşam sürecekti. Çocuklarımız öyle bir hayat yaşamasın diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye direndik. İyi ki de meydanlara çıktık" dedi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE ŞAKALAŞTIK GÜLÜŞTÜK

Volkan Yiğit, ikizi Erkan Yiğit şehit olmadan önce şakalaşıp gülüştüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sabah namazını yan yana kıldık. Şehit olmadan önce eşi Sevgi Yiğit ile görüştü, helallik istedi. Daha sonra da yeğenim Emre Yıldız ile bir telefon görüşmesi yaptı. Emre Yıldız'a, 'Hakkını helal et. Ölmek var dönmek yok. Biz ölene kadar buradayız' dedi. Bu konuşmadan dakikalar sonra ise şehit düştü."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı
Geçici barınma merkezinden kaçan 35 yabancıdan 24'ü yakalandı
Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı
Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı
Türkiye'de 5 milyon kişi sanal kumar batağında
Türkiye'de 5 milyon kişi sanal kumar batağında

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
50 yıldır görmediği kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

50 yıldır görmediği kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.