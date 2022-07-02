Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için ikizi Erkan Yiğit ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Volkan Yiğit, darbeci pilotların attığı bomba sonrası gazi olurken ikizi Erkan Yiğit ise şehit düştü. Gazi Yiğit, "Sabah namazını yan yana kıldık. Eşine, 'Hakkını helal et, ölmek var dönmek yok' dedikten sonra şehit oldu. İnsanlar o gün bankamatik kuyruklarında beklerken biz vatanımıza sahip çıktık, tek derdimiz vatanımızdı" ifadelerini kullandı. O kara geceyi sürekli hatırladığını dile getiren Volkan Yiğit yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "15 Temmuz gecesi televizyonlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. İkizim Erkan Yiğit'i aradım. Açmadı telefonu. Ardından annemi aradım Erkan'ı sordum, uyuduğunu söyledi. 'Anne Erkan'ı uyandır, darbe girişimi var. Biz dışarı çıkıyoruz arkadaşlarla darbeye direnmek için, Erkan'ı uyandır o da gelsin' dedim. Daha sonra Erkan'ı da aldım ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gittik."

BURASI DÜŞERSE TÜRKİYE DÜŞER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gider gitmez zırhlı aracın içinden sivil halka ateş açıldığını ve o ateş sonrası 2 sivilin şehit olduğunu kaydeden Yiğit, "Onu görünce kamyonun içindeki askerleri alarak Külliye'nin polislerine teslim ettik. Sabah ezanı okundu. Bir Özel Harekatçı yanımıza geldi ve 'Allah rızası için buraları terk etmeyin. Burası düşerse Türkiye düşer. Eğer ben ölürsem silahım size helaldir, burayı koruyun' dedi. Biz de 'Abi ölene kadar buradayız, bir yere gitmiyoruz' dedik ve jet üzerimizden uçarken ilk bombasını jandarmaya, oradan manevra yaparak yol üstünde ki biz sivil vatandaşları vurdu. Atılan o bomba ile ikizim Erkan Yiğit şehit oldu, ben de omzuma gelen şarapnel parçası sonucu gazi oldum" dedi.

35 YILDIR AYRILMAMIŞTIK

İkizi Erkan Yiğit ile 15 Temmuz gününe kadar bir an olsun ayrılmadıklarını söyleyen Volkan Yiğit, "Bizim gezmemiz de, düğünümüz de bir oldu, askere de beraber gittik, çocuklarımız bile aynı anda doğdu. Hiç ayrılmamıştık 35 yıldır ama 15 Temmuz bizi ayırdı" ifadelerini kullandı.

KEŞKE ERKAN'I UYANDIRMASAYDIM DEMEDİM

"Annemi arayıp keşke Erkan'ı uykusundan kaldırmasaydım dediğim bir an olmadı" diyen Volkan Yiğit, "Keşke ben de o gece şehit olsaydım. O şehitliğe koştu, ben de gaziliğe. Ölmek var dönmek yok dedik, buradayız dedik. Marketi açmaya bile gitmedik. Sabah 5'te marketi açıyorduk, 6.30 da ikizim şehit oldu. Yarın yine darbe girişimi olsa ve öleceğimi bilsem darbeye karşı koymak için gözümü kırpmadan yine giderim. İyi ki o gün biz gittik. Biz engel olmasaydık o zaman bizim çocuklarımız daha kötü bir yaşam sürecekti. Çocuklarımız öyle bir hayat yaşamasın diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye direndik. İyi ki de meydanlara çıktık" dedi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE ŞAKALAŞTIK GÜLÜŞTÜK

Volkan Yiğit, ikizi Erkan Yiğit şehit olmadan önce şakalaşıp gülüştüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sabah namazını yan yana kıldık. Şehit olmadan önce eşi Sevgi Yiğit ile görüştü, helallik istedi. Daha sonra da yeğenim Emre Yıldız ile bir telefon görüşmesi yaptı. Emre Yıldız'a, 'Hakkını helal et. Ölmek var dönmek yok. Biz ölene kadar buradayız' dedi. Bu konuşmadan dakikalar sonra ise şehit düştü."