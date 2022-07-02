18-25 arası tüm gençlere 'Müzekart GNS' müjdesi: Ücretsiz olacak

İstanbul'da Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu.

18-25 yaş arası tüm gençlere ücretsiz

Bakan Kasapoğlu gençlere müjdeli haberi vererek şunları söyledi;

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, gencnesever.com sitesinden alınabilecek" dedi.