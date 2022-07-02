'Yapılan iyileştirmeler astsubaylarımız ve aileleri açısından büyük bir kazanım'

Dürgen, AA muhabirine, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ek göstergelere yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda astsubayları ilgilendiren hükümleri değerlendirdi.

Hamza Dürgen, TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında, astsubayların uzun süredir beklediği mesleğe başlamadaki derece ve kademelerde değişiklik yapıldığını belirtti.

Astsubayların, 2003'te çıkan yasayla 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlatılırken, emniyet sınıfındaki diğer meslek gruplarının 9. derecenin 2.i kademesinden mesleğe girdiğini ve bunun da sorun olarak öne çıktığını anlatan Dürgen, dernek olarak, bu konuda düzenleme ihtiyacını sürekli gündemde tuttuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaşanan sorunu aktardıklarını ve Erdoğan'ın talimatlarıyla düzenlemeye gidildiğini belirten Dürgen, şunları kaydetti:

"Talebimiz, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına alındı. Astsubaylarımızın, mesleğe 9. derecenin 2. kademesinden başlatılmalarının hukuki düzenlemesi yapıldı. Kanun, görevdeki astsubaylarımıza ve emeklilerimize bir kademe kazandırıyor. Bu da astsubaylarımızın hem mali hem de psikolojik ve motive yönden daha da iyiye gitmesi demektir."

- "Astsubaylarımızın ek göstergelerinde iyi bir düzenleme yapıldı"

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı torba kanun hazırlanırken astsubayların da bu yönde beklentilerinin bulunduğunu, Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına taleplerini ilettiklerini anlatan Dürgen, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ek göstergeye ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Bu kapsam içerisinde de astsubaylarımızın ek göstergelerinde iyi bir düzenleme yapıldı." dedi.

Ayrıca, kanunun komisyon aşamasında kabul edilen önergeyle, sadece emniyet sınıfını kapsayan, 3600 ek göstergeyi almayan kesime 1200 lira iyileştirme yapılmasının sağlandığını ifade eden Dürgen, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer emniyet mensuplarının da bu düzenlemeye alınmasını dernek olarak talep ettik. Milli Savunma Bakanlığımızla koordine kurduk. TBMM'de hükümet yetkililerimizle, grup temsilcilerimizle iletişime geçtik. AK Parti Grubu tarafından Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önerge kabul edildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT personeli de düzenlemeye dahil edilerek kapsam genişletildi. Böylece 3600 ek göstergeyi alamayıp alt kademede maaş alanların mağduriyeti de 1200 lira gibi bir iyileştirmeyle giderilmiş oldu. Bu da bizi dolayısıyla ziyadesiyle mutlu etti."

- "Milli savunmayı ilgilendiren hukuki düzenlemelerde derneğimiz görüş ve önerilerini iletti"

Dernek yönetimine geldikleri 2017'den bu yana astsubaylarla ilgili iyileştirmeler yapılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dürgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli savunmayı ilgilendiren hukuki düzenlemelerde derneğimiz her zaman Milli Savunma Bakanlığımıza görüş ve önerilerini iletti. Burada en önemlisi şu, silahlı kuvvetlerde hiyerarşik bir yapı var. Bu hiyerarşik yapı içerisinde astsubaylar karar verici mekanizmalarda değil. Bu birimlerde olmadığı için derneğimize ciddi bir yük düşüyor. Nedir bu? Çalışan astsubaylarımızın da aynı zamanda sözcüsü olabilme, onların da taleplerini doğrudan yetkili makamlara iletmek gibi görevimiz var."

- Astsubaylar için yapılan düzenlemeler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emektarları için TEMAD'ın ciddi misyon üstlendiğini belirten Dürgen, "Yapılan iyileştirmeler astsubaylarımız ve aileleri açısından büyük bir kazanım. Son birkaç yıl içerisinde astsubaylarımızın çalışma imkanının 60 yaşa kadar uzatılması, mesleğe başlama derece, kademe olayının dokun birinden, dokuzun ikisine getirilerek astsubaylarımıza birer kademe verilmesi, 3600 ek gösterge kapsamı içerisine Türk Silahlı Kuvvetler personeli dahil edilerek astsubayların da ek göstergelerinin 3600'den 4200'e yükseltilmesi, 3600 alamayan malulen emeklilerimiz ve özellikle alt kademede maaş alanlara da 1200 lira gibi bir iyileştirme yapılması bizler için çok olumlu adımlar." değerlendirmesini yaptı.

Bu çalışmalar yürütülürken Milli Savunma Bakanlığı, TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Cumhurbaşkanlığı ile iletişimde olduklarını aktaran Dürgen, sözlerini, "Astsubaylarımıza bu iyileştirmelerin yapılması çalışmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve bakanlık yetkililerimize, TBMM Milli Savunma Komisyonunda bize büyük destek veren Sayın Ahmet Aydın'a ve derneğimizin tüm şubelerine, üyelerine teşekkür ediyorum." diye tamamladı.