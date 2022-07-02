Uzay Takımı Grizu 263 ekibi tasarımıyla Dünya 1.si oldu

Ekibin koordinatörü Prof. Dr. Bülent Emekçi, "Çok güzel bir örnek oldu ülkemiz için, Anadolu üniversiteleri adına oradaki gençlerimizin de büyük işler başarabileceğinin bir kanıtı olarak ortaya çıktı. Daha büyük hayallerle de projelerimize devam edeceğiz" dedi.

İsmini 1992 yılında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinden alan Grizu 263 ekibinin yaptığı Türkiye'nin ilk cep uydusu olan 5x5x5 ölçülerindeki Grizu-263A, 13 Ocak'ta uzaya gönderildi. Grizu 263A uzaydan başarıyla sinyal yollarken, cep uydusunu tasarlayan ekip, yeni projelere de hazırlandı.



