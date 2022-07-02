Altılı masanın yemeği ev kadınlarından

Altı muhalefet partisinin yarın İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki çalışma yemeğinin menüsünü ev kadınları hazırlayacak.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın genel başkanları, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki çalışma yemeğinin menüsünde Akşener'in, il ve ilçe gezilerinde bir araya geldiği ve sorunlarını dinlediği ev kadınlarının hazırlayacağı yemekler yer alacak.

Akşener'in ev kadınlarına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için bu yönde bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Kadınların, aile bütçesine katkı için evlerinde hazırlayacakları menü, ana yemeğin yanında zeytinyağlılar ve börekten oluşacak.

Altı partinin genel başkanları, yarın saat 14.00'teki "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışma yemeğinde anayasa değişiklik metnini görüşecek.