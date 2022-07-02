Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin tabloyu yayımladı.

Ek gösterge düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmesinin ardından bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamuoyu beklentileri doğrultusunda genişletildi.

Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere TBMM'ye sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı.

Böylece 1994'ten bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmayan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla bütüncül bir bakış açısı gözetilerek yeniden revize edildi.

Memurların, kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle, kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi, memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

- Tüm meslek grupları düzenleme kapsamında

Bu kapsamda, öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında, Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Bu ay itibarıyla birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak.

- Polisler de artıştan faydalanacak

Polisler de bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleriyle emekli aylıkları 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1946 lira ve ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ilave ödeme olacak.

Bu kişilerin emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Bu ay yüzde 40 zam uygulanacağı varsayılarak hesaplanan bu tutarlar, ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak 2023'te memur maaş zamları oranında artacak.

Öte yandan, kamuda unvanlar arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi.

Adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapıldı.

- Mülki idare amiri ve belediye başkanları unutulmadı

Yasayla mevcut sistemdeki hiyerarşik dengeler gözetilerek mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali ve kaymakamların görev aylıkları iyileştirildi. Ayrıca belediye başkanlarının emekli aylıkları arasında makam tazminatından kaynaklanan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 2008 sonrası göreve başlayan ya da 2008 öncesi göreve başlamış olup mevcut şartları sağlayamadığı için makam tazminatından faydalanamayan belediye başkanlarının emekli aylıkları söz konusu tazminatlar eklenerek ödenecek.

Bu sayede makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8 bin 228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4 bin 113 lira ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.

Düzenlemeyle mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu ay itibarıyla bütün emeklilerin aylıklarına ilk 6 aylık zam da uygulanacak.

- Emekli aylığı ve ikramiyelerindeki farklar tabloda gösterildi

Bakanlığın, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını esas alarak ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin hazırladığı tablo şöyle: