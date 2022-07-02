Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde tüfekle kazara vurulan kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ziyarete gittiği iş yerinde kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Temmuz 2022 15:07
Yunus Ü, ziyaret amacıyla Beyşehir-Seydişehir kara yolunda faaliyet gösteren av tüfeği AR-GE ve tasarımının yapıldığı iş yerine gitti.
Kazayla ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla kolu, göğsü ve yüzünden yaralanan Yunus Ü, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yunus Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız