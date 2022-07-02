Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Temmuz 2022 15:43
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde arazide kayarak düşme sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız