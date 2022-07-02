Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi.

Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı.

Atlı birlik personeli, insanları ateş yakılmaması ve semaver gibi riskli kullanımlar konusunda uyardı.

Denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.