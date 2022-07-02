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Bakanlar Varank ile Kirişci, Nestle'nin enteral beslenme fabrikasının açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkenin gerçeklerini, sanayicimizin emeğini, emekçimizin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar ama biz 'Türkiye'de fabrika yok, üretim yok' diyenlere lafla değil, icraatla cevap veriyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Temmuz 2022 16:43
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Bakanlar Varank ile Kirişci, Nestle'nin enteral beslenme fabrikasının açılışına katıldı

Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla, Nestle Health Science firmasınca Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, bu tesisin özelliklerine işaret etti.

Hastalık veya yetersiz beslenmeyi önlemek amacıyla kullanılan kritik ürünlerin üretimiyle çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek fabrikanın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Varank, şunları kaydetti:

"Sanayisi güçlü olan ülkelerin refahı da güçlü oluyor. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Milli Teknoloji Hamlesi ışığında Türkiye'yi daha yaygın, daha katma değerli bir üretim yapısına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiğimiz gayret de hamdolsun meyvelerini veriyor. Türkiye son 7 çeyrektir sanayinin katkısıyla ciddi bir şekilde büyüyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettik. 2,5 trilyonluk ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılasının 723 milyar lirası sanayiden geldi. Yaklaşık yüzde 30'luk bu oran son 25 yılın rekorudur. İhracata baktığımızda yine imalat sanayinin, ihracatın, lokomotifi olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 225 milyar dolarlık ihracatın 212 milyar doları imalat sanayisinden geldi."

Bakan Varank, katma değerli üretimi, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin kompozisyonunu artırarak büyüme ve ihracat rakamlarını daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Nestle'nin fabrika için Bursa'yı seçmesini isabetli bulduklarını, yatırım yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Varank, "Enteral beslenme, doğal yollardan beslenemeyen vatandaşlarımıza alternatif bir imkan sunuyor. Hasta ya da kronik hastalığı olanların derdine çare oluyor." ifadesini kullandı.

Fabrikanın 433 milyon liralık yatırımla 5 bin 250 metrekare kapalı alanda kurulduğunu bildiren Varank, "Yıllık 9 bin ton üretim gerçekleştirilecek. Bu üretim, ilk etapta elbette önemli bir ithalatın önüne geçecek. İnşallah sonrasında da bizim firmadan beklentimiz buradan ihracatın da gerçekleştirilmesi, Türkiye'de üretilen bu ürünlerin dünyanın her tarafına satılabilmesi." diye konuştu.

- "Zannediyorlar ki bu yatırımlar öyle kendi kendiliğinden oluyor"

Varank, "Türkiye'de hiç fabrika kurulmuyor hatta olanlar da kapanıyor." diye ısrarla bir dezenformasyon yürütüldüğünü vurguladı.

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Varank, şöyle devam etti:

"Bunlar adeta kendilerine paralel bir evren kurmuşlar, orada yaşayıp sağa sola laf yetiştiriyorlar. Ülkenin gerçeklerini, sanayicimizin emeğini, emekçimizin alın terini ısrarla görmezden geliyorlar ama biz 'Türkiye'de fabrika yok, üretim yok' diyenlere lafla değil, icraatla cevap veriyoruz. İşte açılışını yaptığımız Nestle'nin bu fabrikası bu yalana verilmiş en güçlü cevaplardan biri. Tabii biz bunu söylediğimizde de o sürekli eleştirmeyi marifet sanan insanlar bize şunu söylüyorlar hatta bu manipülasyonlarını cahillikle de perçinleyip şunu ifade ediyorlar: 'Evet belki yapılıyor olabilir ama bunları özel sektör yapıyor. Siz niye bu özel sektör yatırımlarıyla övünüyorsunuz?' diyorlar. Zannediyorlar ki bu yatırımlar öyle kendi kendiliğinden oluyor. Allah aşkına devletin teşvikleri, destekleri, kredileri, yönlendirmeleri olmasa bu yatırımlar hayata geçirilebilir mi? Biz sanayicimiz yatırım yapabilsin, üretim yapabilsin diye organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri kuruyoruz. Yatırımlara KDV istisnasından vergi indirimine, arsa tahsisinden sigorta primi desteğine kadar birçok teşvik sağlıyoruz. Bakın bu Nestle'nin yatırımı da bizim verdiğimiz yatırım teşviklerinden önemli ölçüde faydalandı."

Bakan Varank, ülkede üretilmeyen ürünlerin imal edilmesi için fikirden ticarileştirilmeye, özel sektöre geniş yelpazede destekler vermeye devam ettiklerini belirtti.

- "Yatırım var, istihdam var, üretim var"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise bu yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve cari açığı azaltarak büyüme stratejisinin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Tesisin alanında ülkede ilk olmasının önemine dikkati çeken Kirişci, Nestle Health Science'ın Türkiye'deki üretiminin yüzde 63'e yakınının açılışı yapılan bu fabrikada yapılacağını anlattı.

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Nestle'nin Karacabey'deki bu 5'inci fabrikası sayesinde 300'ün üzerinde kişinin istihdam edileceği bilgisini veren Kirişci, "Yatırım var, istihdam var, üretim var. İnşallah burada bir de ihracat olsun istiyoruz. İthal edilen bir ürünün Türkiye'de üretiliyor olmasından kaynaklı olarak da Türkiye doğru bir yatırıma ev sahipliği yapmış olacak ve bu, şu aşamada gerçekleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, Nestle Health Science'ın bu yatırımı yapmasının önündeki teşvik boyutunun önemine dikkati çekti.

Bu konudaki desteği ön açıcı olarak nitelendiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dileğimiz, arzumuz, temennimiz bu yatırımların benzerlerinin yine Nestle'nin grup şirketleri tarafından Türkiye'de yapılmaya devam edilmesidir. Ben bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Çünkü biz tarım sektörü olarak uzun yıllar ihmal edilmişliğin hep ezikliğini yaşadık ama önce pandemiyle daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşıyla bir anda kendi ülkemizde ve dünya genelinde tabir yerindeyse manşete oturduk. Artık herkes tarımın ve tarımdan dolayı da gıda sektörünün stratejik olduğunu, vazgeçilmez olduğunu, buraların mutlak surette desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eder hale geldi. Biz sektör olarak bundan son derece mutluyuz."

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