Sivas'ta buzdolabından çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 5. katındaki evde yangın çıktı.

Afganistan uyruklu 3 arkadaşın kaldığı daireden çıkan dumanı gören apartman sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, evde kimsenin olmadığını belirlerken mutfakta çıkan yangına müdahale etti.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, mutfak kullanılamaz hale geldi.

Yangının, buzdolabının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

Evde arkadaşlarıyla kaldığını anlatan Mahmut Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeyken ev sahibi telefonla aradı ve dairenin mutfak kısmında yangın çıktığını söyledi. Hemen geldim ve bu manzarayla karşılaştım. Yangın buzdolabından çıkmış ve sağ olsun itfaiye hemen müdahale etmiş. Tek tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.