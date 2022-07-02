Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis Madrid'deki NATO zirvesinde ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle ab grubu içinde katıldı. NATO ve AB liderlerinin yer aldığı akşam yemeğinde de yer aldı. Burada cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Anastasiadis Lefkoşa'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı. Rum lider, biri zirve diğeri ise, akşam yemeği sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı. "İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifinde bulundum" diye konuştu. Anastasiadis, gazetecilerin "Erdoğan ne karşılık verdi?" Sorusuna ise, "Bana Kıbrıs'ın kuzeyine gel cevabı verdi. Ben de 'imkansız' karşılığını verdim" yanıtı verdi.

Anastasiadis 2017'de İsviçre'de kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden devam etmek istiyor. Rum lider, 'BM kararları' diyerek Kıbrıs müzakerelerini federasyon temelinde sürdürmek istediğini de dile getirdi.

Türkiye ve KKTC geçen yıl İsviçre'de Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan gayri resmi Kıbrıs zirvesinde, federasyon temelinde müzakereleri sona erdiğine dikkat çekerek, iki ayrı egemenlikte iki devletli çözüm teklifinde bulunmuştu.

Erdoğan "KKTC'ye gel görüşelim" dedi