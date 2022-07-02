MKE Ankaragücü'nden Olağanüstü Genel Kurula yönelik açıklama

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından, ATO Congresium'da düzenlenen genel kurul hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü Kongremizi büyük bir coşku ve birliktelik içerisinde gerçekleştirdik. "Gücün armanda şehir arkanda" sloganı ile başlayacağımız yeni sezonda öncelikli amacımız, Ankara'nın yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmektir. Bu noktada kongremize çok yüksek katılım gösteren siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederiz.

Ayrıca yoğun katılım ve organizasyonun heyecanından kaynaklı yaşanmış protokol aksaklıklarından dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, kongremizin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."