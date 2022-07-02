Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi
Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Temmuz 2022 21:20
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.
Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız