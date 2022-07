Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sıra tercihlere geldi. Yüksek puanlı Fen liseleri ve imam hatip liselerinin yanı sıra birçok teknik ve meslek lisesi de öğrencilerin gözdesi. Özel sektör-kamu işbirliği ile son yılların yükselen değeri olan teknik liselerin bazıları okulu bitirir bitirmez iş garantisi bile veriyor. Üst düzey eğitim programları ve fırsatları ile dikkat çeken o liseler kapılarını Yeni Şafak'a açtı

GELECEĞİN SİBER MUHAFIZLARI BURADA



Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 yıllık bir okul olmasına rağmen yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyor. Siber güvenlik alanında Türkiye'nin ilk lisesi. Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alan okulun eğitim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl. Sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları ile öğrencilere üst düzey eğitim ve deneyim sunuluyor. Rusya siber güvenlik konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğu için İngilizcenin yanında öğrencilere Rusça da dersler veriliyor. Okul Teknopark içinde olması da büyük bir avantaj teşkil ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan protokole göre buradan mezun olan öğrencilerimize iş garantisi veriliyor. Öğrenciler eğitim hayatları sırasında Teknopark içinde pek çok yazılım, siber güvenlik firmasına da fikir üretiyor. Bazı öğrenciler şimdiden kendi şirketlerini kurmak için adımlarını çoktan atmış. Okul Müdürü Turan Çinkılıç, "Hem siber güvenlik uzmanı olarak çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz hem de akademik dersler anlatıyoruz. Daha büyüyeceğiz. Teknopark, okulu kazanan her öğrenciye yüksek işletim sistemli bilgisayar veriyoruz. Her türlü imkanı çocuklarımıza sağlıyoruz. Çocukların öğlen yemeklerini Teknopark tarafından karşılanıyor. Yurt, barınma imkanlarımız var. 60 öğrencimiz var her sene 30 öğrenci alıyoruz. İleri düzey eğitimden geçiyor çocuklar. Savunma Sanayi destekli okulumuzda okuyan öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz" dedi.

BAYRAKTAR'LAR ELON MUSK'LAR



İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu yıl 4. yaşına girmesine rağmen yıldızlaşan okullardan birisi. Okul öğrencilerine geleceğin Selçuk Bayraktarları, Elon Musk'ları gözüyle bakılıyor. 16 derslikli okulda "Bilişim", "Elektronik" ve "Denizcilik" olmak üzere 3 bölüm bulunuyor. Okulun bilişim laboratuvarlarında Web programlama, mobil uygulama geliştirme, robotik projeleri, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi çalışmalar yürütülüyor. Öğenciler şimdiden yarışmalarda aldığı birinciliklerle adından bahsettiriyor. Okul Müdürü Hüseyin Toros şu ifadeleri kullanıyor: "Okulumuzda AR-GE çalışmaları, bilişim faaliyetleri ve üretim merkezimiz var. Denizcilik'te mesleki gelişim, temel denizcilik, denizde emniyet ve yüzme ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin edinilmesi gibi alanlarda eğitim veriyoruz. Elektrik bölümünde elektronikte ölçme uygulamaları, elektrik devre hesaplamaları, teknik ve meslek resim çizimleri yapma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazanılmasını sağlıyoruz. Bilişimde web tasarım ve programlama, grafik ve animasyon, nesne tabanlı programlama, mobil uygulamalar, açık kaynaklı işletim sistemini öğretiyoruz. 2030'larda küresel ölçekte büyük buluşlara imza atacak gençler İTÜ MTAL'de yetişiyor."

Önce teorik sonra pratik



Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 2019'da kuruldu. Geçen yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci alan okul bünyesinde kurulan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratikle sahada geliştirme imkanı buluyor. Öğrencilerin ASELSAN staj programları ile deneyim kazanıyor. Yabancı dil hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıllık eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programı ile öğrencilerin çalışma potansiyeli zaman kaybetmeden iş gücüne dahil edilebilecek. "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" alanları ile "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" dalı programları yer alıyor. Okul bünyesinde savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin sportif ve kültürel faaliyetlerini geliştirecek eğitimler de veriliyor. Okul mezunlarından uygun bulunanlara yüksek öğrenimlerinde burs veriliyor. Mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonu alan ASELSAN MTAL, program ile ASELSAN çalışanlarının yurt dışında tecrübe kazanmaları sağlanıyor

MESLEK ELEMANLARI YETİŞİYOR



TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk olarak 2016'da Uşak'ta kurularak Türkiye'nin çeşitli illerine yayıldı. Okul, gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştiriyor. Uygulamalı eğitim, işletmelerde beceri eğitimi uygulaması ile iş hayatına adapte olma, para kazanma, lise diplomasının yanında iş yeri açma belgesi alma, teknisyen unvanı ile iş hayatına başlama imkanı sağlıyor. Elektrik- elektronik, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve tarım gibi ülke kalkınmasında önemi olan alanlarda eğitim veriyor. TOBB MTAL dahil olduğu Erasmus+ programı ile de öğretmenlerinin ve öğrencilerinin mesleki bilgileri, tecrübeleri ve yeterliliklerini artırıyor.

